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Франко Камоцци: «Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в сборную России»

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Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на попадание десяти игроков московской команды в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в национальную сборную. В России, «красно-белые» лучше всех работают с молодыми игроками. Считаю, что вызов Миранчука и Головина так же по делу», — сказал Камоцци.

6 марта пресс-служба сборной России объявила состав национальной команды на сбор перед товарищеским матчем с Ираном, который запланирован на 23 марта в Тегеране.

В расширенный список вошёл 41 футболист. Сбор в Новогорске пройдет с 19 по 28 марта.

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3 комментария

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Ильдар Фарукшин
Зоба сам отказался. А так согласен. Добавить Мостового и Пеняева полный ажур😊
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Владимир Молявин
Согласен. Парни доказали своей игрой вызов в сборную. Чернову здоровья.
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vayka
Ещё и Зобнина можно
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