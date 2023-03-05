16 комментариев

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«Ошибка Мешкова? Так бывает... Но «Спартак» наиграл с «Уралом» только на ничью». Мнение Орлова

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Известный комментатор Геннадий Орлов о матчах с участием «Зенита» и «Спартака».

— Судья Мешков украл у «Спартака» победу над «Уралом»? Непонятное решение арбитра. Почему он дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот после удара Соболева? Конечно, это серьезная ошибка... Но ведь недавно «Спартак» играл в Кубке с «Локомотивом». И Иванов не увидел фола на Тикнизяне со стороны Игнатова. В итоге последовала голевая передача.

И что мы получаем? В том матче «Спартаку» помогли, в этом — навредили... В футболе так бывает. Человеческий фактор. У Абаскаля играющая команда. Пруцев, Литвинов дают движение, Зобнин органичен. Но как сыграли легионеры? Дуарте привез пенальти...

А Тавареш? Как, наверное, говорят сейчас болельщики «Спартака» — «Тавареш нам не товарищ». Ну как он мог упустить Бикфалви и позволил ему прострелить во вратарскую? Ну что это за игра такая? Он все время лезет вперед, хочет помогать в атаке, а назад не успевает... Синдром Жиго. Грубая ошибка. Поразительно! Твоя главная задача — закрыть свой фланг!

Так что «Спартаку» надо пенять на самого себя.

Ну и не стоит принижать заслуги Гончаренко. Его «Урал» может дать бой любому. Дисциплинированная команда. В первые 25 минут гости эффективно применяли высокий прессинг. Красно-белые вообще не знали, что им делать, все время теряли мячи, оказались не готовы к такому давлению. «Урал» — очень симпатичная команда, тренер — молодец!

Федун считает, что судья убил чемпионскую интригу? Послушайте, впереди еще 12 туров, надо играть! А с таким футболом «Спартак» наиграл только на ничью. Не на победу. Вот и все. Вы хотите сказать, что «Спартак» владел громадным преимуществом? Я этого не увидел. Да, красно-белые были в целом поактивнее, но за кем остался последний опасный момент? Каштанов мог все решить в концовке.

Ничего еще не решено. Чемпионская интрига жива.

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16 комментариев

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Владимир Смирнов
Ошибка Мешкова? Так действительно бывает(когда нет ВАР), но Спартак наиграл на победу (мнение большинства вменяемых)
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Сироткин Александр
А питерские всë Зарему оскорбляют. Зато Орлов и Петржела у них правильные.
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Александр Павлов
Мнение психологов.
Диагноз можно поставить даже по глазам.
На фото ярко выражено , человек не отвечает за все. За слова и поступки
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Виктор Шарипович
орлов ненавидит Спартак за деньги Газпрома. Чем больше плюёмся в его сторону, тем подтверждаем его хорошую работу на хозяина.
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Consul32
typerys...
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Леонид Романов
Такой мудак🤣🤣
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Konstantin Zorin
Гена жжёт, как всегда!
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Владимир Смирнов
Как же он ненавидит Спартак. Всё нутро его кричит об этом
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Ильдар Фарукшин
"Мудрый Орлов "😊вот так флюгер и сидит. Вовремя сменить вектор когда ветер подует. То же можно сказать мудрость 😊
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Ленид Вилькин
В рассуждениях мудрого Орлова есть и крупицы истины.Друг лишь похвалит и утешит.Судья Мешков человек,а кто не ошибается,причем не удалил спартача при назначении пенальти.Защите надо прибавить в дисциплине и подстраховке.Соболеву получше включатся в игру.И все авансы выданные справедливо команде отрабатывать на поле с полной отдачей....
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Олег Ковин
Орлов просто ......кулик свой зенит хвалит всегда вот если бы отняли бы два очка у зенита чтобы он сказал бы
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ДжангоБум
Покажите генусику статистику и налейте уже.
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Ильдар Фарукшин
Теперь эту статейку будут 100 раз переписывать... Звуковую дорожку сделайте на будильник поставлю 😊
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Женич Вербицкий
Орлов! Ты ....... старое
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Пользователь Huawei
Эх, послушать бы его, если бы у зени такой гол отменили.
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-Ancient-
Хулк! Добавил он в конце
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