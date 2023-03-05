16 комментариев

Известный комментатор Геннадий Орлов о матчах с участием «Зенита» и «Спартака».

— Судья Мешков украл у «Спартака» победу над «Уралом»? Непонятное решение арбитра. Почему он дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот после удара Соболева? Конечно, это серьезная ошибка... Но ведь недавно «Спартак» играл в Кубке с «Локомотивом». И Иванов не увидел фола на Тикнизяне со стороны Игнатова. В итоге последовала голевая передача.

И что мы получаем? В том матче «Спартаку» помогли, в этом — навредили... В футболе так бывает. Человеческий фактор. У Абаскаля играющая команда. Пруцев, Литвинов дают движение, Зобнин органичен. Но как сыграли легионеры? Дуарте привез пенальти...

А Тавареш? Как, наверное, говорят сейчас болельщики «Спартака» — «Тавареш нам не товарищ». Ну как он мог упустить Бикфалви и позволил ему прострелить во вратарскую? Ну что это за игра такая? Он все время лезет вперед, хочет помогать в атаке, а назад не успевает... Синдром Жиго. Грубая ошибка. Поразительно! Твоя главная задача — закрыть свой фланг!

Так что «Спартаку» надо пенять на самого себя.

Ну и не стоит принижать заслуги Гончаренко. Его «Урал» может дать бой любому. Дисциплинированная команда. В первые 25 минут гости эффективно применяли высокий прессинг. Красно-белые вообще не знали, что им делать, все время теряли мячи, оказались не готовы к такому давлению. «Урал» — очень симпатичная команда, тренер — молодец!

Федун считает, что судья убил чемпионскую интригу? Послушайте, впереди еще 12 туров, надо играть! А с таким футболом «Спартак» наиграл только на ничью. Не на победу. Вот и все. Вы хотите сказать, что «Спартак» владел громадным преимуществом? Я этого не увидел. Да, красно-белые были в целом поактивнее, но за кем остался последний опасный момент? Каштанов мог все решить в концовке.

Ничего еще не решено. Чемпионская интрига жива.

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