В 18-м туре РПЛ «Спартак» не сумел на своем поле победить «Урал» (2:2). Красно-белых арбитр Виталий Мешков во втором тайме лишил гола, который забил Александр Соболев. «Локомотив» уверенно разобрался с «Ростовом» в гостях (3:1). Героем встречи стал Артем Дзюба, отметившийся хет-триком. Обо всем этом рассказал тренер Александр Горбунов. «Урал» не дал развернуться «Спартаку» — Александр Николаевич, как вам матч «Спартака» против «Урала»? — Хуже, чем в кубках. — А почему? — Ну, может, «Урал» не дал развернуться, может, сами решили, что так же все легко пойдет. И два очка потеряли, и игра похуже была. — Потеряли или отняли? — Гол же (Соболева) не засчитали. Можно хоть что говорить… ничья, два очка потеряны. Надо было не пропускать и забивать. — То есть, спартаковцы чуть-чуть сдали… — Ну, может, после кубка, после этих игр таких тяжелых немножко как-то решили, что с «Уралом» будет полегче, а команда-то боевая. Жалко, что снижается острота борьбы в чемпионате, разница в 8 очков от «Зенита» – это сложнее ликвидировать.

— Ну да. Федун тоже заявил, что убили интригу. — Я об этом и говорю. Вот было бы интереснее, если бы разница была в шесть очков. Я думаю, что убили интригу. Разрыв в 8 очков от «Зенита» сложно ликвидировать «У Дзюбы есть характер, он хочет доказать …» — А еще партнер Соболева по сборной Артем Дзюба разыгрался, забил за «Локомотив» сразу три мяча «Ростову»… — Я не сомневался, что он будет забивать. У него есть характер, он хочет доказать. Он, что разучился играть в футбол? Партнеры хорошие, ему доверяют, и он еще будет забивать. А то, что он любит говорить – это его манера. Чего на него обижаться? Он всегда так говорил.

Он себя заводит, а сейчас и команду. Я думаю, что «Локомотив» правильно сделал. Что, Игнатьев забивал, что ли? Поэтому они правильно решили, что взяли опытного форварда, который и ногу может подставить, и побороться, с характером этим, с какими эмоциями. Молодец, Дзюба! Я только за, что его взяли… Так что там внизу турнирной таблицы игра обострится. И за медали еще борьба будет. Правда, там «Ростов» потерял очки… Я думаю, что по составу «Ростову» тяжеловато бороться за награды. Там есть и «Динамо», цска. За второе место там будет борьба. — А в сборную Дзюбу надо возвращать? — Да нет. А какой смысл сейчас брать Дзюбу в сборную? Во-первых, появились молодые нападающие, появился Сычевой, Сергеев… А Дзюбе 34… Я думаю, что он не будет в сборной. — Да и Соболев в порядке. — У Сани, кстати, 7 марта день рождения — 26 лет. — Самый расцвет… — Ну да.