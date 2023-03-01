14 комментариев

Новоиспеченный нападающий «Локомотива» почему не рассматривал возможность возвращения в «Спартак».

Дзюба является воспитанником «Спартака». Он был игроком красно-белых до 2015 года.

«Спартак» - неправильная история будоражить людей. Есть все еще болельщики, которые на меня обижены. Ну зачем это заново бурлить? Тем более у них есть Соболев и Николсон. Не думаю, что у них есть нужда».

— Ты переходишь в «Локомотив», а болельщики вывешивают оскорбительный баннер. Что делать с такой реакцией фанатов? В «Зените» и «Спартаке» ты тоже не самый любимый персонаж.

— Баннер такой маленький, как будто носовой платок повесили. Кто это сделал? Один человек, два, три? Кто это вообще?

В Питере жил семь лет и не встретил ни одного из активных болельщиков, кто подошел бы ко мне и что-то сказал. С одним-двумя ребятами разговаривал, когда брал первое чемпионство в «Зените». Сидели я, Ракицкий, а с нами - два парня с «Виража». Вся их обида и посыл были о том, что я - воспитанник «Спартака». Дескать, не может воспитанник «Спартака» здесь играть. Вот в этом их ненависть.

А я горжусь, что являюсь воспитанником «Спартака»! Что в этом такого? Если бы не был в «Спартаке», то не стал бы тем Дзюбой, которым являюсь сейчас. Там мне заложили понятия футбола, культуру паса. Как я могу отрекаться от этого? За что меня можно не любить? С первого дня в «Зените» мой посыл был: «Не надо меня любить, восхвалять. Относитесь ко мне справедливо. Если я хорошо играю за вас — цените это».

Это не весь «Вираж», а кучка — пятьдесят-сто человек, которые всегда были против меня и вели себя некрасиво по отношению ко мне. Это их право — весь остальной стадион любил и обожал меня.

— Я говорю не только про фанатов, но и про другие трибуны.

— Ну и что? Там половина из них футбол не смотрит. Половина из них смотрит вверх или спиной. Кричат: «Давай Дзюбу». Будет другая фамилия — по барабану, а Дзюба - резонанс. Это же везде так! Ну, давай Дзюбу поорем!

С чего вдруг? За что они меня не любят? За дрочку, условно? Господи, да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают. То, что это видео попало, конечно, некрасиво, но я же не призываю делать это на камеру. Нет, это неправильно и некрасиво, и я это признаю. А в чем посыл фанатов «Спартака»? Они-то что могут сказать?

Когда были разные ситуации, то они всякий раз от меня отворачивались, а потом: «Ой, ты же наш воспитанник!» Назовешь хоть одного воспитанника «Спартака», к которому отнеслись с уважением?.. Вот и все. Добрый вечер! Ни одного… Все ушли вот так.

— То есть ты не можешь понять причины негативного отношения фанатов к тебе?

— Я не знаю причины. Откуда я могу знать? В 2018 году на меня свалилась слава. Наверное, за долгое время копиться какая-то ненависть, дескать, везде он, везде он, везде он. Ждали момента, когда что-то произойдет. Как случилось — сразу все налетели. У нас это есть в менталитете: мы сначала возносим до небес, а потом прибиваем. Прям прибивают! Есть такое? Конечно, есть! Однако со мной это не работает. Меня это никак не задевает.

Да, иногда бывают неприятные моменты, когда думаешь: «Ну за что?» Ты вроде все делаешь: выигрываешь трофеи, забиваешь, но тебя все равно не любят. И это нормально, к этому нужно прийти. Мне не нужна любовь болельщиков, честно. У меня есть группа людей, которых я уважаю и чье мнение мне важно. Даже они меня могут не любить, но какие-то вещи я могу услышать. А общий послы негатива и грязи — меня не касается. Они ругаются, выплескивают свои эмоции. Может, у них что-то плохо в семье?