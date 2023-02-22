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«Думаю, матч состоится. Никто не хочет переноса». Андрей Аршавин о том, что игру «Локомотив» - «Спартак» могу отменить из-за мороза❄️❄️❄️

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В Москве настоящая зима.

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча должна состоиться сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве.

«Все будет зависеть от решения двух команд. Как правило, обычно никто не хочет переноса на другую дату и матчи проводятся. Не имеет значения, -14 или -15 градусов покажет термометр. Многое зависит от ветра, будет он или нет. Мне кажется, что команды согласятся играть. Думаю, дерби все-таки состоится», — сказал Аршавин.

В Москве установилась холодная погода, поэтому комиссар инспектор вправе потребовать проведение температурных замеров воздуха на стадионе до начала матча. Если температура воздуха ниже -15°С, он должен запросить согласие обеих играющих команд на участие во встрече. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает главный судья.

6 комментариев

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Petr Denisov
В такую погоду лучше не играть.
Футболистов жалко и зрителей.
VAR на определение оффсайла работать не будет.
На продуваемом ветрами стадионе без крыши все -20•С.
+2
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+2
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Ленид Вилькин
Холод большой,зима здорова,но всем играть хочется.В футболках мужики,в теплом белье,руки и ноги ворочаются.Бегать придется,на пользу себе,чтоб убежать от от простуды,ну а болелам надо принять,чтобы орали губы.А Спартаку б паровоз поприжать,к Кубку чтобы поближе ,и почему то издалека нашу победу вижу!
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Ильдар Фарукшин
Пусть играют
0
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Сергей Сунчилиев
Не надо бы играть. Начало весеннего отрезка, травмы никому не нужны
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Роман Комаров
Лучше время другое назначили, нам на Дальнем Востоке, очень не удобно смотреть в 2 ночи! Сделали бы в 17::00 по Москве, и теплее и больше народу посмотрит
+2
0
+2
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Владимир Молявин
Надо играть!!!
+2
0
+2
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