Анзор Кавазашвили: «Промес не пьет, не умеет по-русски расслабляться, поэтому его отдушина — музыка»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на клип нападающего московской команды Квинси Промеса. Футболист снялся в видео с флагом России на собственную песню.

«Здорово, когда у человека есть желание помимо одной профессии заниматься теми вопросами, которые расслабляют.

Промес с помощью музыки дает душевное расслабление себе, отвлекается от нагрузки физической, нравственной, социальной и государственной. Квинси ищет отдушину помимо футбола, которая ему приносит огромную радость, когда он дает все, что может отдать болельщикам. Но при этом, ему нужно расслабиться. К примеру, классный русский мужик выпьет стакан водочки и расслабится.

А Промес же не пьет, он не умеет этого делать, по-русски он не умеет расслабляться, поэтому его отдушина — музыка. Это надо приветствовать, а не осуждать. Ведь если ты замкнешься в каком-то одном деле, то будешь сухарем, а таких не любят», — сказал Кавазашвили.

Промес пропустил все зимние сборы «Спартака» и занимался в Москве по индивидуальной программе. Отсутствие игрока на сборах связывают с уголовным делом, которое открыто на нападающего в Нидерландах. В нынешнем сезоне Промес сыграл в 16 матчах чемпионата России, забил 14 голов и отметился шестью передачами.

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