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Канчельскис: «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут 10 очков»

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России рассказал, ждет ли возвращения РПЛ. Также по его словам, шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне близки к нули.

«Возвращения РПЛ жду, но интриги в борьбе за чемпионство — нет. А какая интрига, когда у «Зенита» такой состав? Пока бразильцы не уедут из Санкт-Петербурга, другим клубам ловить особо нечего. Но надо отдать должно «Спартаку» в этом сезоне. Они не так сильно отстали от сине-бело-голубых. Хорошо, что болельщики красно-белых все еще мечтают о чемпионстве, надо всегда ставить максимальные задачи.

Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с «Ювентуса», — сказал Канчельскис.

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7 комментариев

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Ленид Вилькин
Ответ Pozitive555
Бред безумца таблетки не забывай принимать
Юмор тоже лечит!Лучше таблеток!
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Pozitive555
Ответ Ленид Вилькин
Врачи окулисты вмиг прилетели,очки сразу сняли и все оболдели,Канчельскис гуляет, с Миллером пьет и про очки что то несет .Быстро примчался Московский Спартак,взял три очка мощью атак.И удивился мудрый Орлов -что то остался зенит без очков! 😀
Бред безумца таблетки не забывай принимать
0
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Ленид Вилькин
Ответ Александр Иванов
Позовите врачей
Врачи окулисты вмиг прилетели,очки сразу сняли и все оболдели,Канчельскис гуляет, с Миллером пьет и про очки что то несет .Быстро примчался Московский Спартак,взял три очка мощью атак.И удивился мудрый Орлов -что то остался зенит без очков! 😀
+1
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Хуан Карос
Совсем кончельскис
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Дзюбиньо
Минимум 15
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-1
-1
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Сергей Б
У него все мысли только о том,что "Спартак должен проиграть",из серии "Карфаген должен быть разрушен", других мыслей нет,если вдруг Спартак победит,его жизнь походу разрушится
0
-2
-2
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Александр Иванов
Позовите врачей
+5
-2
+3
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