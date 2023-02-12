Канчельскис: «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут 10 очков»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России рассказал, ждет ли возвращения РПЛ. Также по его словам, шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне близки к нули.

«Возвращения РПЛ жду, но интриги в борьбе за чемпионство — нет. А какая интрига, когда у «Зенита» такой состав? Пока бразильцы не уедут из Санкт-Петербурга, другим клубам ловить особо нечего. Но надо отдать должно «Спартаку» в этом сезоне. Они не так сильно отстали от сине-бело-голубых. Хорошо, что болельщики красно-белых все еще мечтают о чемпионстве, надо всегда ставить максимальные задачи.

Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с «Ювентуса», — сказал Канчельскис.

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