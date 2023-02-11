Тарханов – о «Спартаке»: «Мы видели, как при Витории бежали все, а начался чемпионат – и все затормозилось»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов подвел итоги Зимнего кубка РПЛ и оценил готовность «Спартака» ко второй части чемпионата России.

«Я не думаю, что «Спартак» провалится в сезоне. Абаскаль в «Спартаке» уже больше полугода, и он сразу наладил игру. По сути, это товарищеские матчи, и «Спартак» на них выглядел лучше всех.

Хотя первая игра была не очень хорошая с «Ростовом». А уже с «Краснодаром» матч прошёл удачно. Много было проверок молодых ребят, им давали шанс. Поэтому не стоит сильно обращать внимание на этот кубок. Вот начнется чемпионат, тогда можно будет определить уровень каждой команды.

Мы же видели, как при Витории бежали все, а начался чемпионат, и всё затормозилось. Но я думаю, что сейчас «Спартак» не позволит тормозить, игра у них неплохо выстроена», – сказал Тарханов.

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