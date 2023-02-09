Защитник «Динамо» Фернандес отметил двух игроков «Спартака», удививших его в России

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес рассказал об адаптации к Российской Премьер-Лиге, а также выделил двух футболистов чемпионата, которые его удивляют. - До перехода в российскую лигу слышали о наших командах? Ну, там, «Динамо», «Спартак», «Зенит», цска. - Конечно! Я же интересовался футболом, следил за международными турнирами. Раньше российские клубы принимали участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Смотрел матчи. Конечно, следили за «Динамо», «Краснодаром», цска. Да почти за всеми. - Сейчас, поиграв какое-то время в России, какие команды для себя выделяете? Может, против каких-то интереснее играть? - Знаете, так скажу – в России много интересных команд. Есть крутые дерби – с тем же «Спартаком», с цска. Но вот для меня лично самым сложным соперником был «Ростов». А особенно если против них играть на выезде – это вообще дико сложно. - Интересный выбор. Почему? - У них очень мощные стандартные положения, они прекрасно используют шансы. Очень трудно против них защищаться. - А какие-нибудь отдельные игроки в России тебя удивляют? - Двое из «Спартака». Их «девятка» [Соболев] и Квинси Промес.

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