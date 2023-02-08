Федун поздравил Тедеско с назначением в сборную Бельгии: «Жалко, что мы поработали вместе так мало!»

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных.

Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало», — сказал Федун «СЭ».

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