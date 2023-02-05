Спартак ТВ
Блог

Титов о матче «Спартака» с «Ростовом» на Зимнем Кубке: «Жалкое зрелище»

Спартак Спартак
Клубы
Футбол Футбол

Бывший капитан московского «Спартака» и сборной России Егор Титов раскритиковал красно-белых за игру в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова». Он констатировал, что у команды не было желания победить, а футболисты просто бегали по полю.

«Я посмотрел матч и пожалел. Думаю, как и все люди, которые сидели у экранов телевизоров. Жалкое зрелище было. Понятно: сборы, нагрузки... Но какой-то тактический рисунок должен быть, жажда, страсть.

Пусть это и полуофициальный турнир, но лучше играть, чем бегать. В наше время игра была в радость. На сборах, под нагрузкой, но все равно — лучше играть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Титов.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались красно-белые, при этом голкипер москвичей Александр Селихов отразил три 11-метровых удара.

Напомним, в чемпионате России «Спартак» идет на втором месте, на шесть очков отставая от лидирующего «Зенита».

Источник

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
КБ Сергей
Ну, мы помним классную игру и рисунок и страсть на предсезонных турнирах в предыдущие годы. Было здорово. А потом начинались официальные матчи и что куда девалось… Надеюсь, тренерский штаб знает, что делает и то, о чём рассказывает Егор, мы увидим уже с возобновлением чемпионата.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Назаров
Ответ Александр Иванов
Егор Ильич сам ведь понимает что это тренировочные матчи, о какой яркой игре может идти речь?
Егор Ильич правильно сказал, что просто бегали, за весь матч не одной комбинационной атаки, пас не всегда точный, по этому я согласен со звездой Спартака.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Матч соответствовал подготовительному к сезону. Смотрелся нормально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
Егор Ильич сам ведь понимает что это тренировочные матчи, о какой яркой игре может идти речь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленид Вилькин
Жаль,что зрелища не было,но для этого и нужны эти репетиции и ведущие актеры,котоых вскоре увидим...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий