Титов о матче «Спартака» с «Ростовом» на Зимнем Кубке: «Жалкое зрелище»

Бывший капитан московского «Спартака» и сборной России Егор Титов раскритиковал красно-белых за игру в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова». Он констатировал, что у команды не было желания победить, а футболисты просто бегали по полю.

«Я посмотрел матч и пожалел. Думаю, как и все люди, которые сидели у экранов телевизоров. Жалкое зрелище было. Понятно: сборы, нагрузки... Но какой-то тактический рисунок должен быть, жажда, страсть.

Пусть это и полуофициальный турнир, но лучше играть, чем бегать. В наше время игра была в радость. На сборах, под нагрузкой, но все равно — лучше играть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Титов.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались красно-белые, при этом голкипер москвичей Александр Селихов отразил три 11-метровых удара.

Напомним, в чемпионате России «Спартак» идет на втором месте, на шесть очков отставая от лидирующего «Зенита».

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