«Они избивали нас по-чёрному». История о том, как Кобзон спас от расправы футболиста «Спартака»

У экс-футболиста «Торпедо», «Спартака» и «Зенита» Немесио Посуэло выдалась удивительная судьба. В конце 30-х годов его отец, член коммунистической партии Испании, бежал от гражданской войны, после которой к власти пришли националисты во главе с одиозным диктатором Франко.

Немесио родился в Харькове за год до начала Великой Отечественной войны, но уже в 7 лет остался без матери, которая не смогла побороть рак. Отец трудился на заводе и времени на воспитание сына у него попросту не хватало — так мальчика определили в детский дом в Иваново, где он и пристрастился к футболу. Уже в конце 50-х отец получил квартиру на Автозаводской улице, а Посуэло сделал первый к своей мечте — поступил в академию «Торпедо», где через два года дебютировал за главную команду. Пока Стрельцов сидел в тюрьме за изнасилование, Немесио показывал впечатляющую результативность в чемпионате СССР. Но после возвращения талантливого футболиста на поле парню дали понять, что у него нет шансов на место в основе «Торпедо». «Эдик вернулся в футбол, и я понял, что ловить мне в атаке «Торпедо» больше нечего, — вспоминал Посуэло в интервью сайту «Матч ТВ». — Подъехал алматинский «Кайрат». Давали очень хорошие деньги — там платили больше всех в высшей лиге. Мы договорились. А Андрей Петрович Старостин сказал: «Не могу тебя туда отпустить». Оказалось, что как футбольный чиновник он уже продал меня в «Спартак». Я не в обиде. Андрей Петрович — великий интеллигент, друг писателя Олеши. Любил театр и оперетту». В команде Никиты Симоняна Посуэло не закрепился, но забил великому Льву Яшину, прежде чем со скандалом уйти из клуба. Футболист обиделся, что его не взяли на сборы в Алжир, где жила его тетя с родственниками — видимо, боялись, что Посуэло не вернется в СССР и останется в Африке. «Я сказал Николаю Петровичу Старостину: «Значит, не так уж я вам нужен», — вспоминал Немесио. За 15 лет жизни в Москве Посуэло подружился не только с легендарными футболистами, но и с интеллигенцией. Он близко общался с актерами и эстрадными певцами — один из них даже помог футболисту, когда того жестоко избивали на улице. «Однажды меня спас Иосиф Кобзон, — утверждал Немесио. — Выходим из ресторана ВТО: я, Валька Смирнитский (Портос из «Трех мушкетеров») и болгарский актер Стефан Данаилов. Выпившие. Задрались на улице с какими-то пацанами. Они избивали нас по-черному! Валька со Стефаном закрылись в телефонную будку — актеры же, берегли морды. А меня колошматили. Сломали нос. Рядом шел Иосиф Кобзон — а он боксер, оказывается. В одиночку уложил троих и отвез меня в Склифосовского». По словам Посуэло, он познакомился с эстрадным певцом через его пассию Людмилу Гурченко: «На заводе имени Лихачева была ватерпольная команда «Торпедо», а она — до Кобзона — встречалась с одним из игроков, сыном замминистра. Гурченко — великая женщина. В расцвете сил на десять лет лишилась главных ролей, но перенесла это и снова заблистала на экране». Уже после завершения карьеры Немесио работал на ЗИЛе, а еще участвовал в строительстве Краснокаменска. С распадом СССР Посуэло вернулся на родину — поселился в пригороде Мадрида Велилья-де-Сан-Антонио, где начал тренировать детей. В июле ему исполнится 83 года.

Источник