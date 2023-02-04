Зарема Салихова: «Хочется, чтобы Ульяновск не поддался «Зениту»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что матч Кубка России между «Зенитом» и ульяновской «Волгой» могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург.

«Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»).

Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они предложат всякие вкусняшки», — сказала Салихова.

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.

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