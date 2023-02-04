Спартак ТВ
Блог

Зарема Салихова: «Хочется, чтобы Ульяновск не поддался «Зениту»

Клубы
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что матч Кубка России между «Зенитом» и ульяновской «Волгой» могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург.

«Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»).

Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они предложат всякие вкусняшки», — сказала Салихова.

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.

Источник

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Многие надеются, что Ульяновск не поддастся никаким уговорам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Павлов
Газапром везде пытается свои щупальца распространить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленид Вилькин
Когда я был маленьким,я лет 8 жил в Ульяновске. Нас водили перед пионерством в школу номер 1,где была парта, где сидел Ленин,учившись в т.ч. и на революционера.Думаю родина Ульянова(Ленина) сохронила больше его настырности и ярости ,чем С.Петербрг,предавший Ленинград! Да и Волга ,река с Ульяновска помогучей Невы!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toldo_slava
Если у губернатора выборы в этом году, то не перенесут. А если губернатору не важны избиратели, то перенесут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий