Агент Николсона: «Его преданность «Спартаку» никогда не вызывала сомнений, он остается»

Ненад Протега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, подтвердил, что ямайский футболист останется в столичном клубе.

В январе футболистом интересовался «Галатасарай». Сообщалось, что турецкий клуб намерен арендовать Николсона с правом выкупа.

«Его преданность «Спартаку» никогда не вызывала сомнений. Николсон — воин. У него отличный характер.

Как мы уже говорили неоднократно, он, конечно, остается в «Спартаке». Он любит клуб, и клуб его очень уважает. Так что борьба за чемпионство продолжается», — сказал Протега в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

25-летний Николсон в нынешнем сезоне провел в РПЛ 13 матчей, где забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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