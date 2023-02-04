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Агент Николсона: «Его преданность «Спартаку» никогда не вызывала сомнений, он остается»

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Ненад Протега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, подтвердил, что ямайский футболист останется в столичном клубе.

В январе футболистом интересовался «Галатасарай». Сообщалось, что турецкий клуб намерен арендовать Николсона с правом выкупа.

«Его преданность «Спартаку» никогда не вызывала сомнений. Николсон — воин. У него отличный характер.

Как мы уже говорили неоднократно, он, конечно, остается в «Спартаке». Он любит клуб, и клуб его очень уважает. Так что борьба за чемпионство продолжается», — сказал Протега в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

25-летний Николсон в нынешнем сезоне провел в РПЛ 13 матчей, где забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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3 комментария

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БRAYZ
Единственный способ в футболе нарабатывать стату - это работать, работать и ещё раз работать. Желаю удачи Шамару в этом
+2
0
+2
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леша коваленко
Если это так, то спасибо Шамар за преданность Спартаку!!! Надеемся на твой значительный вклад в победы команды.
+3
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+3
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Владимир Молявин
Молодец!!! Голы придут. Работай, Шамар!!! Мы в тебя верим!!!
+5
0
+5
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