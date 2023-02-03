Спартак ТВ
Блог

Рауль Рианчо: «С Федуном никогда не было проблем, он всегда был вежливым и уважительным»

Клубы
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на высказывание наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина в адрес бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

Ранее Карпин в интервью «СЭ» рассказал, что после работы с Федуном перестал воспринимать его слова всерьёз, потому что мнение функционера якобы могло меняться по нескольку раз в день.

«У меня с Федуном никогда не было проблем. Он никогда не вмешивался в мою работу, всегда был вежливым и уважительным», — сказал Рианчо.

Карпин работал в «Спартаке» на должности генерального директора с 2008 по 2012 годы, а также главным тренером — с апреля 2009-го по май 2012-го, а также с ноября 2012-го по март 2014-года.

Источник

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
А ещё стадион построил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий