Рауль Рианчо: «С Федуном никогда не было проблем, он всегда был вежливым и уважительным»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на высказывание наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина в адрес бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

Ранее Карпин в интервью «СЭ» рассказал, что после работы с Федуном перестал воспринимать его слова всерьёз, потому что мнение функционера якобы могло меняться по нескольку раз в день.

«У меня с Федуном никогда не было проблем. Он никогда не вмешивался в мою работу, всегда был вежливым и уважительным», — сказал Рианчо.

Карпин работал в «Спартаке» на должности генерального директора с 2008 по 2012 годы, а также главным тренером — с апреля 2009-го по май 2012-го, а также с ноября 2012-го по март 2014-года.

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