«По страсти «Спартака» видно, Абаскаль может уехать в Европу». Гранат – о таланте главного тренера «красно-белых»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением о перспективах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля возглавить европейский клуб. «Может ли Абаскаль после удачного сезона в «Спартаке» уехать тренировать в Европу? Почему нет? Конечно, может. Он молодой и талантливый специалист. Мы видим это даже не по результатам команды, а по её игре и страсти, как «Спартак» сейчас играет. Если дать ему время – у него в любой команде может получиться», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым. Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Абаскалю со стороны «Севильи». Главный тренер «Спартака» в разговоре с руководством команды отметил, что доработает в команде до конца сезона и не будет рассматривает предложения других клубов.

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