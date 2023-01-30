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Квинси пока не тренируется со «Спартаком»: снимается в клипе с флагом России и кардинально меняет имидж😱

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Но вскоре может присоединиться к тренировкам со «Спартаком».

Достаточно велика вероятность того, что нидерландец сможет принять участие в третьем сборе московского клуба в Турции. Третий сбор «Спартака» пройдет с 14 по 20 февраля.

Напомним, что футболист по личным обстоятельствам не принимает участие в первых двух сборах красно-белых.

Промес готовится в Москве с молодежным составом и под руководством индивидуального тренера. А перерывах между съемками снимается в музыкальном клипе и посещает стилиста, у Промеса новый имидж.

Как вам косички Квинси?

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