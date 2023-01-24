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Евгений Ловчев: «Не особенно ценю игровые качества Рассказова, в «Спартаке» он себя не проявил»

Николай Рассказов Николай Рассказов
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Защитник сегодня покинул клуб.

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход защитника Николая Рассказова из стана красно-белых в «Крылья Советов». О трансфере было объявлено сегодня, 27 января.

«Официально объявлено о том, что Николай Рассказов переходит в «Крылья», и это известие спартаковские болельщики приняли с воодушевлением. В Самаре насторожённо отнеслись.

Я не особенно ценю игровые качества Николая, за то время, что он играл в «Спартаке», себя особенно не проявил. Это игрок невысокого уровня. Но у любого футболиста есть порог уверенности, и, если он комфортно себя чувствует и нет критики, нет ора с трибун, наглость добавляет процентов 30 к потенциалу.

Но у Рассказова запомнились игры, когда он совершал ошибки, и это прибивало. Как, например, история с «Легией», где он не побежал за мячом, и команда пропустила гол. И в памяти людей остался этот эпизод, потому что позитивного было мало.

Не особенно ценю Маслова, это плюс-минус такой же игрок, но Маслов как-то понадёжнее действовал, хотя и забивал в свои ворота.

Что ждёт в Самаре? Немного удивлён выбором, потому что у Самары есть на этой позиции футболист, который играет постоянно, и им довольны. Может быть, чего-то не знаем и «Крылья» его продадут? С другой стороны, думаю, что все клубы держат в уме вопрос с возможным уходом иностранцев, и в этой ситуации даже средние россияне будут очень востребованы. Мне кажется, Самара может быть благоприятна для Николая — пресса меньше, плюс ему точно есть что доказывать.

То, что испытывает игрок в «Спартаке», мы можем посмотреть на примере Зиньковского. В Самаре был лидером, выглядел звездой РПЛ, а в «Спартаке» пока не может найти себя, не делает разницу», — написал Ловчев.

Источник: канал Евгения Ловчева

5 комментариев

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Владимир Молявин
Удачи, Коля!!! Постарайся без травм!!!
+2
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+2
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А Спартак
Да ну ...Я конечно все понимаю ,но Вы типо легенда Спартака ,а он воспитанник.Его поддержать надо,а не топить.Мне то же как болельщику всегда было не по себе,когда Рассказ был в основе.Но я мясной до мозга костей в отличие от Вас.Так что давай Колян удачи и без травм.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Ермаков
Зиньковский и в КС не делал разницу.)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Евсеев
Ответ Артур Межаков
Он просто твой клон....
По себе не судите. Эти люди как он, это легенды уже и такие именно как вы, только и умеете, что осуждать. Хотя вы и рядом, даже близко не стояли с такими как он. Добейтесь для начало чего-то в жизни, прежде чем кого-то осуждать и тыкать пальцем. 😉
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Межаков
Он просто твой клон....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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