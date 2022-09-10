Футбольный менеджер Маньяков оценил летнюю трансферную кампанию «Спартака»

Футбольный менеджер Александр Маньяков рассказал, почему «Спартак» распродавал этим летом своих футболистов.

Московский клуб в летнее трансферное окно покинули 23 игрока, а пришли в команду 6 футболистов.

«Думаю, это именно предпродажная зачистка перед передачей клуба «Лукойлу». Получилась ли она? Считаю, что да. Главный акционер ставил задачи сократить расходы, отдать высокооплачиваемых легионеров. Почистить расходы и зарплатную ведомость. Думаю, задания Леонида Арнольдовича удалось сделать», — приводит слова Маньякова «КП Спорт».

22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака», Леонид Федун вышел из состава акционеров и сложил полномочия президента клуба.

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми матчах. В воскресенье, 11 сентября, команда дома сыграет с «Ростовом». Начало — в 19.45 мск.

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