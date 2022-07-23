Ледяхов считает, что матч между «Спартаком» и «Краснодаром» завершится ничьей

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче красно-белых на выезде против «Краснодара».

«Я уже говорил, что перед матчем расцениваю шансы всех команд как 50 на 50. Спартаковцы играют на выезде, а «Краснодар» сейчас выглядит неплохо. Трудно предсказать результат этой встречи. Фанаты красно-белых, конечно, ожидают, что их команда возьмет очки, краснодарские болельщики, в свою очередь, тоже верят, что в родных стенах быки наберут очки», — говорит Ледяхов.

Также Ледяхов считает, что матч, скорее всего, завершится результативной ничьей.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в субботу, 23 июля, на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени.

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