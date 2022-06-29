Промес прокомментировал победу «Спартака» в матче против «Балтики»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подвел итоги товарищеского матча против «Балтики» (3:2).

«Мне кажется, что есть улучшения. Особенно сегодня мне понравился первый тайм. Мы постепенно прибавляем.

У команды новая тактика. Но для меня она не в новинку. Но важнее не то, как мы располагаемся, а то, как мы действуем с мячом.

Зиньковский? Мы не так много времени провели вместе на поле. Но уверен, что со временем все будет отлично», — сказал Промес после матча.

Отметим, что сам Промес сделал дубль в этой встрече.

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