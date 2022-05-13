Белоус: «Я бы на месте Федуна поставил Салихову генеральным директором «Спартака»

Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал критику жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес «Зенита».

Напомним, что Салихова назвала петербургский клуб «блекло-голубыми» и заявила, что назначение судьи Сергея Иванова на ВАР в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с москвичами — это подстраховка.

«Салиховой все допустимо, — приводит слова Белоуса «РБ Спорт». — Она никакую должность не занимает в футбольной иерархии. Салихова — потрясающая женщина. Остается только завидовать Федуну и улыбаться, когда Зарема что-то говорит. Думаю, что это ее личное мнение. Нам, болельщикам и специалистам, остается только восторгаться этой женщиной. Я бы на месте Федуна поставил Салихову генеральным директором «Спартака». Чтобы она работала, показала себя. Умная, красивая женщина. По-моему, ей эта задача по силам«.

По мнению бывшего гендиректора «Москвы, если жена Федуна станет гендиректором «Спартака», она будет аккуратнее в своих высказываниях, иначе могут последовать определенные санкции со стороны соответствующих органов Российского футбольного союза (РФС).

«Спартак» — не рядовой клуб. Если посчитать титулы, то он превалирует над «Зенитом» на длинном историческом этапе. А все остальное. Футбол интересен эмоциями, Зарема их создает. Согласен ли я с тем, что зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Сегодня, к сожалению, нет. «Спартак» — несуразный клуб в чемпионате России, в котором нет ни порядка, ни уважения к традициям, не понятна селекционная служба, постоянный кавардак в кадровой политике. Но у меня нет сомнений, что по армии болельщиков «Спартак» превосходит даже «Зенит», — сказал он.

Также Белоус ответил, повесил бы на месте руководителей «Зенита» в раздевалке бумагу со словами Салиховой, чтобы завести игроков.

«Меня Зарема интересует больше в другой плоскости. Она мне очень нравится как женщина. И думаю, что многим мужчинам тоже. Ее и надо рассматривать с этой позиции. Очень жаль, что предстоязий матч не имеет никакого значения ни для «Спартака», ни для «Зенита». Эта встреча будет внесена в анналы футбольной истории, а так толку от него никакого», — заявил бывший генидректор «Москвы».

Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Зенит» с 64 очками гарантировал себе первую позицию.

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