«Спартак» готовится к «Рубину», Паоло Ваноли размышляет над составом

В субботу 16 апреля «Спартак» играет на своем поле с казанским «Рубином». Этот матч начнется на стадионе «Открытие Банк Арена» в 19.00 по московскому времени.

Конечно, после убедительной победы над тульским «Арсеналом» в предыдущем туре со счетом 3:0, от красно-белых ждут хорошей игры и в субботу. И дело тут не столько в том, что сейчас «Рубин» находится далеко не в лучшем состоянии, проиграв четыре последних матча подряд в чемпионате. Хотя и этот фактор нельзя не учитывать.

Скорее важен настрой на игру самих спартаковцев. Тем более, что затем – 20 апреля красно-белым придется встретиться в столичном дерби с цска в четвертьфинале Кубка России.

Бесспорно, положение дел в чемпионате нужно выправлять, поскольку нынешнее девятое место не для «Спартака». И все-таки, Кубок страны – это турнир, в котором спартаковцы сохраняют надежду на успех. Задача очень сложная, поскольку в турнире продолжают борьбу не только цска, но и «Зенит», «Динамо»...

Кстати, добрался до этой же стадии Кубка и «Рубин», несмотря на свои проблемы с игрой по ходу сезона. Казанский клуб на этой стадии Кубка встретится с красноярским «Енисеем» на выезде.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не скрывает проблемы, которые сейчас испытывает его команда. И в качестве одной из основных задач он видит сохранение казанского клуба в Премьер-лиге, поскольку борьба на финише будет очень серьезной.

«По существу по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счет чего мы сможем быть конкурентоспособными», - заметил недавно Слуцкий. И добавил, что «нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах...».

Впрочем, у наставника спартаковцев Паоло Ваноли сейчас забот не меньше. Бесспорно, победа над «Арсеналом» придала уверенности команде, однако надо понимать, что красно-белым все-таки противостоял один из аутсайдеров чемпионата. И тут важнее то, что команда, потеряв перед игрой по разным причинам ряд футболистов основного состава, сумела проявить себя в первую очередь в атаке, где Ваноли пришлось пойти на заметные изменения.

А, вспоминая слова Слуцкого, надо сказать, что и Ваноли пришлось столкнуться с проблемой перестройки состава. Какого-то массового исхода тех же легионеров, с чем пришлось столкнуться некоторым командам, в «Спартаке» не было, тем не менее футболисты покидали команду. Давайте вспомним хотя бы тех, кто уже был заигран в нынешнем чемпионате, независимо от количества проведенного времени на поле.

Весьма чувствительной оказалась потеря защитника Айртона, который сначала получил травму, а потом и вовсе уехал в аренду в бразильский «Фламенго». Приостановил контракт шведский нападающий Ларссон, который, правда, весь сезон проводил неважно. Уехал в Испанию Понсе. Это самые заметные потери. Но были и другие изменения: ушел в «Сочи» Мелкадзе, оформил аренду в Голландии Хендрикс, в «Рубине» оказался Ломовицкий, в «Ростове» - Мельников, пусть он и провел за спартаковцев в этом чемпионате всего-то минут 15. Ну, а еще раньше, когда в команде был главным тренером Руй Витория, в аренде в «Химках» оказался Мирзов, а в Англию переехал Крал.

Вот так набирается сразу девять футболистов, которые начинали сезон в «Спартаке». В разную силу, но играли. Что делать, такова футбольная жизнь. Кто-то уходит, кто-то приходит… Сейчас же Паоло Ваноли приходится думать о тех, с кем нужно играть и показывать хорошие результаты на финише сезона. То есть, в оставшиеся полтора месяца. И ближайшая задача – это понять, кто будет готов к матчу с «Рубином».

И стоит ли тех, кто был травмирован выпускать именно сейчас или же попридержать их к поединку с ЦСКА в Кубке страны? Напомню, что речь в первую очередь идет о вратаре Селихове, полузащитниках Бакаеве, Умярове и нападающем Промесе. Без них с «Арсеналом» все получилось в целом неплохо, но каждый игрок важен для красно-белых, так что Ваноли придется поломать голову над тем, оставлять ли без изменений состав, который победил накануне или же сделать небольшие изменения с учетом выздоровления упомянутых игроков. С изменением, возможно, и каких-то тактических вариантов. Впрочем, задача на матч с «Рубином» останется, думаю, прежней: брать три очка и готовиться к игре с цска, которому красно-белые уже дважды в этом чемпионате уступили, не забив ни одного гола. Воспоминания неприятные, но, что было, то было…

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