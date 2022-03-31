Валерий Шмаров: «У Ваноли нет результата, значит нечего о нем говорить»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Шмаров в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак», который состоится 2 апреля на стадионе железнодорожников.Красно-белые располагаются на девятом месте в чемпионате, а «Локомотив» — на шестом.

«Мне хочется, чтобы «Спартак» выигрывал. По поводу новичков красно-белых сложно сейчас что-то говорить.Вроде бы ребята стараются, но результата пока никакого не дают. Одно могу сказать, что «Локомотив» и «Спартак» находятся в равных условиях: что у одних тренер ушел, следом пришел новый, что у других такая же ситуация. У команды Ваноли еще нет результата, значит нечего о нем говорить», — сказал Шмаров.

В прошлом туре «Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом» со счетом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» 1:1.

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