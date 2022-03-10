​​Бензема по-прежнему недооценен. Его сезон и матч с «ПСЖ» – заявка на большое место в истории

Суперзвезда, но признания должно быть еще больше.

106 секунд на два важнейших гола в матче с командой, где играют Мбаппе, Месси и Неймар.

309 голов за «Реал». Больше, чем у легенды Ди Стефано. Уже почти как у Рауля.

Все возможные титулы, включая четыре Лиги чемпионов.

С таким списком достижений Бензема должен сверкать и греметь везде. Но при всей легендарности «Реала» глобальная аудитория всегда упивалась вниманием к другим.

Это неоднозначное отношение сопровождает Бензема всю карьеру – даже если дистанцироваться от неприятной истории с Вальбуэна, шантажом и многолетним отстранением от сборной Франции. Взгляды на его роль в «Реале» при Роналду прыгали от:

«Мне кажется или Бензема жутко переоценен?» (так говорил в 2017-м Гари Линекер)

До: «Он лучший нападающий в Ла Лиге и один из лучших в мире. Игра в обороне начинается с Бензема, который делает жизнь проще» (так говорил в том же 2017-м Криштиану Роналду).

При этом Бензема всегда был ультраполезным: каждый год стабильно выдавал минимум 25 очков по гол+пас (кроме индивидуально слабых сезонов-2016/17 и 2017/18). И это без учета тактической мощи. Зинедин Зидан и Карло Анчелотти называли главным талантом француза универсальность: способность сыграть на фланге, в полузащите, в подыгрыше или классической девяткой.

«Карим был центром нашего стиля. Он связывал нашу игру. Отсутствие Бензема всегда било по стилю и качеству игры «Реала», – говорил Карло.

Но Карим никогда не мог выйти из тени Роналду. И признавал это:

«В «Реале» Криштиану забивал 50-60 голов в год. Приходилось приспосабливаться к этой реальности, – объяснял Карим в интервью France Football в январе. – Приходилось больше двигаться по полю, создавать для него пространство. Когда Криштиану играл за «Реал», я был скорее созидателем, а он завершителем».

После ухода Роналду в 2018-м, совпавшим с не очень удачным периодом Бензема, кажется, даже в «Реале» не очень рассчитывали на превращение француза в стабильного лидера. И потратили 115 миллионов евро на Азара.

Но Карим резко перестроился.

Помогли наставления кумира Зидана, который еще в 2014-м говорил: «Я хочу, чтобы Карим стал настоящим киллером, который хочет уничтожить все на своем пути и ставить все более и более высокие цели».

Это видение оправдалось. «Я стал игроком, которого прежде описывал Зидан», – говорит сам Бензема.

Карим поменял распорядок дня и тренировок. Обустроил дома тренажерный зал, занялся боксом, чтобы укрепить спину и плечи, составил новый рацион с диетологами, увлекся вакуумной остеопатией (проще говоря, терапия банками).

С 2017 года Бензема не тусит. После рождения второго ребенка максимум – поездка в ОАЭ на каникулы.

Еще один пример бойцовских качеств – лангетка на правом мизинце, которую Карим носит с 2019-го. Рука все не заживает до конца, но Карим не делает операцию, чтобы не выпадать из процесса.

А еще первым возвращается на свою половину поля и фокусируется после забитых голов. Именно это помогло подловить ошибку Маркиньоса при счете 2:1.

За несколько лет Бензема стал главным человеком «Реала» и взлетел.

Теперь он капитан и лучший бомбардир клуба. Помирился с Дешамом, вернулся в сборную и провел шикарный Евро-2020, несмотря на командный провал (4 гола в 4 матчах). Попал в номинацию на «Золотой мяч» (4-е место в 2021-м, до этого ни одного попадания в десятку).

Этот сезон только подтверждает мощь Карима. Дело даже не в сухой статистике 8 голов в 7 матчах ЛЧ). Кажется, в среду массовое сознание перевернулось. Восприятие Бензема может поменяться. Если в этом сезоне «Реал» возьмет Лигу чемпионов – это будет его личный триумф, его героическая история, его незабываемый блеск.

Стоя на коленях после финального свистка и что-то крича ввысь, Бензема наконец получил признание, которого заслуживал давно. Признание величия.

Фото: REUTERS/Juan Medina, Benoit Tessier; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Denis Doyle / Stringer