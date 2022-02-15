«Манчестер Сити» впервые заработал за сезон больше «МЮ». Шейхи шли к этому 12 лет

В начале пути сильно отставали.

С тех пор как футбол стал бизнесом, «Манчестер Юнайтед» всегда был в топе по доходам – не только в Англии, но и в мире.

Разрыв между «МЮ» и остальными казался нерушимым. По подсчетам Swiss Ramble, с лета 2010-го по лето 2020-го «Манчестер Юнайтед» заработал 4,7 миллиарда фунтов, а «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал» – меньше четырех миллиардов каждый.

Но теперь финансовая гегемония «Юнайтед» заканчивается. В сезоне-2020/21 «Манчестер Сити» впервые в истории задекларировал самые высокие доходы в Англии.

За прошлый сезон «Сити» заработал на 75 миллионов фунтов больше, чем в «МЮ»: 569 млн против 494. Хотя год назад красные отрывались на 31 миллион фунтов.

Как так получилось? Почему «Манчестер Сити» отыграл более 100 миллионов доходов за один год? И что это значит для спортивного бизнеса в Англии и мире?

«Сити» заработать больше «МЮ» помогли коронавирус, еврокубки и перенос доходов

«Манчестер Сити» провел крайне удачный сезон: финал Лиги чемпионов, победа в АПЛ и Кубке Лиги. И на этом фоне нарастил доходы по всем направлениям, кроме матчдей (из-за ограничений посещаемости он близок к нулю).

В сезоне-2020/21 «Сити» заработал на 92 миллиона фунтов больше, чем год год назад:

+60 млн от телеправ АПЛ

+47 млн от телеправ ЛЧ

+26 млн от спонсоров

-41 млн от матчдей.

Такой прорыв кажется крайне удивительным, но есть простое объяснение. «Сити» очень помогли результаты в ЛЧ и изменение календаря турниров.

Дело в том, что финансовый год европейских футбольных клубов заканчивается 31 июня. Обычно в это время уже нет национальных чемпионатов (кроме тех, что проводятся по системе весна-осень, но это на севере Европы) и еврокубков, а 1 июля открывается трансферное окно.

Но в сезоне-2019/20 из-за коронавируса не получилось закончить все вовремя. АПЛ финишировала 26 июля 2020-го, а ЛЧ – 23 августа. Поэтому часть платежей по телеправам чемпионата Англии (26 миллионов фунтов) и ЛЧ (9 млн фунтов) перенеслась на следующий финансовый год (2020/21).

Недополучив те 35 млн от ТВ, «Ман Сити» по итогам сезона-2019/20 опустился на третье место в Англии по доходам (478 млн фунтов, у «Ливерпуля» – 490 млн, у «Манчестер Юнайтед» – 509 млн). Зато «Сити» записал эти деньги в сезон-2020/21. А если бы получил все вовремя, то финансово обошел бы «Юнайтед» на год раньше.

И хотя прорыв «Сити» очевиден, соревнование «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» по доходам в принципе стало возможным только из-за жесткого упадка первых и коронавируса.

Коронавирус гораздо сильнее ударил по «Манчестер Юнайтед». Потеряли около 20% дохода, «Сити» – 10%

Десять лет назад «Манчестер Юнайтед» был финансовым гегемоном.

По итогам сезона-2010/11 «Юнайтед» заработал 331 миллион фунтов – в два раза больше «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», в 1,8 раза больше «Ливерпуля», в 1,5 раза больше «Арсенала» и «Челси»!

С тех пор ландшафт несколько раз менялся.

«МЮ» успел два года побыть самым богатым клубом в мире (в сезоне-2015/16 и 2016/17). Помогла мощнейшая сделка с adidas на 750 миллионов фунтов за 10 лет (с 2015 года).

Из-за коронавируса все поменялось. В 2020-м «МЮ» подпустил конкурентов максимально близко: у него 509 млн фунтов, у «Ливерпуля» – 490 млн, а «Сити» – 478 млн.

Все из-за того, что выпавший по причине коронавируса матчдей – важная часть доходов «Манчестер Юнайтед». Без ограничений он приносит клубу примерно 110 миллионов фунтов в год (даже в смазанном сезоне-2019/20 – 85 млн, в сезоне-2020/21 – около нуля).

Наслаиваются и неудачные результаты. Максимум «МЮ» за 7 лет – четвертьфинал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 при всего двух выходах из группы, у «Сити» – 7 выходов из группы, финал+полуфинал).

Соответственно, у «Сити» и других команд лиги появился шанс догнать «Юнайтед». Ведь они больше зарабатывают в еврокубках и меньше зависят от трибун. Для сравнения: в сезоне-2018/19 «Юнайтед» заработал на матчдее 110 млн фунтов, «Арсенал» – 96 млн, «Ливерпуль» – 83 млн, «Тоттенхэм» – 81 млн, «Челси» – 66 млн, «Сити» – 55 млн.

С «Юнайтед» понятно. А на чем зарабатывает «Сити»? Там же одни деньги от спонсоров из Эмиратов?!

И да, и нет. Отношения «Сити» с арабскими спонсорами – отдельная история, и ее мы обязательно расскажем на этой неделе.

Здесь – цифры и сравнение.

Исторически доходы «Манчестер Сити» не так сильно завязаны на спонсорстве, как у «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» был безальтернативным лидером АПЛ по коммерческим доходам последние десять лет (2011-2021). Теперь «Сити» впереди – 272 миллиона фунтов против 232 (год назад было 246 – 279 в пользу «Юнайтед»). Тем не менее «МЮ» по-прежнему зависит от спонсоров сильнее «Сити»: коммерческие доходы приносят ему 49,7% , «Сити» – 49%.

С одной стороны, не все крупные спонсоры «Сити» связаны с ОАЭ. Помимо Etihad (45 млн фунтов за логотип на футболке и 20 млн – нейминговые права стадиона) есть еще 65 млн в год от Puma и по 10 млн от Nexen Tire (производитель шин) и «Марафона» (букмекер).

С другой стороны, многие партнеры, указанные на сайте «Манчестер Сити», действительно связаны с владельцами клуба. «Сити» рекламирует:

• Etihad Airways (национальная авиакомпания ОАЭ)

• Visit Abu Dhabi (департамент культуры и туризма Абу-Даби)

• Expo 2020 Dubai (всемирная выставка-2020 в ОАЭ)

• Emirates Palace Abu Dhabi (отель в ОАЭ)

• Masdar (возобновляемые источники энергии, дочернее предприятие Mubadala Investment Company, общий гендиректор с «Манчестер Сити»)

• Healtpoint (больница в Абу-Даби, входит в Mubadala Investment Company)

• First Abu Dhabi Bank (крупнейший банк ОАЭ, крупнейший акционер – Mubadala Investment Company)

• Etisalat (национальный интернет-провайдер ОАЭ, торговая марка Emirates Telecommunications Corporation)

Такое количество связанных с владельцами спонсоров уже давно не нравится УЕФА. В 2020-м «Манчестер Сити» даже отстранили от еврокубков (но потом пожалели) за искусственное завышение суммы спонсорских контрактов.

Странные спонсоры «Манчестер Сити» не всегда связаны с ОАЭ. Иногда это компании-призраки без сотрудников. Расследование The Times и The Guardian показало, что клуб семь лет сотрудничал с финтех-компанией Wega, весь цифровой след которой – упоминание в пресс-релизе «Ман Сити», совместный с клубом сайт и соцсети.

Что будет дальше?

«МЮ» еще может вернуться в топ по финансам в Англии. Нужны три фактора: полные трибуны, выход в высокие стадии Лиги чемпионов и наращивание спонсорских доходов.

С последним уже есть подвижки. Новый спонсор «Юнайтед» – криптовалюта Tezos, которая будет платить за рекламу на тренировочной форме 20 миллионов фунтов в год (больше, чем титульный спонсор «Интера» и «Лиона»).

Но даже с новым контрактом доходы «Манчестер Юнайтед» от спонсорства меньше, чем у «Манчестер Сити».

«Сити» уже обошел «Юнайтед» по всем показателям, кроме матчдей (но из-за коронавируса разница всего 6 миллионов фунтов).

Если бы не отсутствие зрителей, «Юнайтед» зарабатывал бы на матчдей 110 миллионов фунтов в год (сейчас – 7), а «Сити» – около 55 млн. Тогда «Юнайтед» сократил бы отставание. Но пока это невозможно.

Экономический рост «Сити» уже заметно повлиял на мировой футбольный бизнес. В 2009-м команда шейхов из ОАЭ зарабатывала в 3 раза меньше «Юнайтед», но за 12 лет съела все отставание.

И, похоже, по итогам сезона-2020/21 «Сити» может стать самой зарабатывающей командой мира.

Год назад «Сити» уступал только «Барселоне», «Реалу», «МЮ», «Баварии» и «ПСЖ». По словам главы отдела спорта KPMG Андреа Сартори, в сезоне-2020/21 «Сити» выше «Баварии», «МЮ», «Реала», «Барселоны», «Челси» и «Тоттенхэма».

Обойти «Сити» могут только «Ливерпуль» и «ПСЖ», которые еще не опубликовали отчетность.

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rickett – PA Images, Manchester City FC; globallookpress.com/John Potts