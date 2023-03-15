Дандер Миффлин
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Восторг: момент с Генрихом Мхитаряном в Лиге Чемпионов стал вирусным. Это уже прозвали «самым чистым подкатом в истории»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Генрих дал жару 🔥

«Интер» победил «Бенфику» 2:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Генрих Мхитарян не отметился результативными действиями, зато один из его отборов мяча можно считать настоящим искусством.

Вот так Генрих отобрал мяч в центре поля, несмотря на то, что находился сзади соперника.

Как написали в одном из телеграм-каналов, «Самый чистый подкат в истории футбола».

Не поспоришь – такому позавидовали бы лучшие защитники.

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