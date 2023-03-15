«Ограбление». Фанаты нашли реалистичный сценарий, при котором Месси НЕ выиграет «Золотой мяч», несмотря на победу на ЧМ
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«Я фанат Месси, но я полностью согласен» 😳
Еще недавно казалось, что Лео Месси – единственный реальный кандидат на «Золотой мяч»-2023.
Он наконец-то стал чемпионом мира, проводит прекрасный сезон за «ПСЖ» – сейчас у Лео 19 голов и 18 ассистов во всех турнирах.
Но сейчас многие фанаты думают, что у Месси появился серьезный конкурент – Эрлинг Холанд. Норвежец уже забил 45 голов во всех турнирах, почти наверняка выиграет «Золотую бутсу».
Вот что написал один из фанатов в твиттере: «Если «Ман Сити» выиграет АПЛ и Лигу чемпионов, «Золотой мяч» должен быть у Холанда, без шансов».
И этот сценарий не кажется фантастическим. В Премьер-лиге «Сити» пока отстает от «Арсенала» на 6 очков, но имеет игру в запасе, а еще им предстоит очный матч. В Лиге чемпионов команда Гвардиолы в шаге от полуфинала после разгрома «Баварии» в первом матче со счетом 3:0. И представьте, сколько норвежец еще забьет до конца сезона.
При этом у самого Лео после ЧМ сезон складывается так себе – «ПСЖ» снова провалился в Лиге чемпионов и проиграл несколько матчей в Лиге 1.
Вот несколько реакций на твит про Эрлинга:
«Оу, а это реально так»
«Я фанат Месси, но полностью согласен»
«Звучит нереально, но если это произойдет и «Золотой мяч» дадут Месси, это будет ограбление»
«Не думал об этом, но теперь мечтаю увидеть»
«Про Кубок мира Месси забудут к концу года, если Холанд возьмет трофеи, «Золотой мяч» на 100% его»
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