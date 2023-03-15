Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

«Я фанат Месси, но я полностью согласен» 😳

Еще недавно казалось, что Лео Месси – единственный реальный кандидат на «Золотой мяч»-2023.

Он наконец-то стал чемпионом мира, проводит прекрасный сезон за «ПСЖ» – сейчас у Лео 19 голов и 18 ассистов во всех турнирах.

Но сейчас многие фанаты думают, что у Месси появился серьезный конкурент – Эрлинг Холанд. Норвежец уже забил 45 голов во всех турнирах, почти наверняка выиграет «Золотую бутсу».

Вот что написал один из фанатов в твиттере: «Если «Ман Сити» выиграет АПЛ и Лигу чемпионов, «Золотой мяч» должен быть у Холанда, без шансов».

И этот сценарий не кажется фантастическим. В Премьер-лиге «Сити» пока отстает от «Арсенала» на 6 очков, но имеет игру в запасе, а еще им предстоит очный матч. В Лиге чемпионов команда Гвардиолы в шаге от полуфинала после разгрома «Баварии» в первом матче со счетом 3:0. И представьте, сколько норвежец еще забьет до конца сезона.

При этом у самого Лео после ЧМ сезон складывается так себе – «ПСЖ» снова провалился в Лиге чемпионов и проиграл несколько матчей в Лиге 1.

Вот несколько реакций на твит про Эрлинга:

«Оу, а это реально так»

«Я фанат Месси, но полностью согласен»

«Звучит нереально, но если это произойдет и «Золотой мяч» дадут Месси, это будет ограбление»

«Не думал об этом, но теперь мечтаю увидеть»

«Про Кубок мира Месси забудут к концу года, если Холанд возьмет трофеи, «Золотой мяч» на 100% его»