Дандер Миффлин
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«Вечный рекорд» Криштиану Роналду под угрозой: выяснилось, что Эрлингу Холанду осталось забить 6 голов, чтобы побить рекорд португальца в ЛЧ

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

История футбола творится на наших глазах.

Гол «Баварии» стал для Эрлинга Холанда 11-м в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. И в соцсетях обсуждают тот факт, что норвежец вполне может побить рекорд Криштиану Роналду по голам в одном сезоне ЛЧ.

Судите сами: рекорд Криштиану – 17 голов в победном сезоне-2013/14, с тех пор никто не забивал больше.

У Холанда 11 голов, в запасе от 1 до 4 матчей. Реально за эту дистанцию забить 6 голов (чтобы повторить) или 7 (чтобы побить)? Звучит сложно, но Эрлинг приучил нас, что для него нет ничего невозможного.

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