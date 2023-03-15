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«Это самая большая ложь в истории».

Немного о достижениях Эрлинга Холанда по состоянию на 12 апреля:

⚽️ Лучший бомбардир АПЛ с 30 голами в 27 матчах ⚽️ Лучший бомбардир Лиги чемпионов с 11 голами ⚽️ 45 голов во всех турнирах - рекорд для игроков из АПЛ.

Дебютный сезон норвежского викинга в «Ман Сити» уже стал историческим, поэтому в соцсетях теперь шутят над Пепом Гвардиолой, который паре лет назад сказал, что невозможно будет найти замену для Серхио Агуэро.

После прощального матча аргентинца за «Сити» Пеп со слезами на глазах несколько раз повторил: «Мы не сможем его заменить». Но прошел ровно год, и у него появился еще более грозный бомбардир.

А в твиттере слова Гвардиолы в штуку называют «самой большой ложью в истории футбола».