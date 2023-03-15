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Он совсем разучился.

На ютубе появилась нарезка штрафных ударов Криштиану Роналду в матче Саудовского Кубка чемпионов против «Абха».

Матч закончился победой «Аль-Насра» 3:1, а сам Роналду не отметился результативными действиями и впервые после переезда в Саудовскую Аравию был заменен.

Роналду 3 раза исполнял штрафные в этом матче. Первый он разыграл с партнером, а потом дважды пытался бить. Первый удар застрял в стенке, а второй рикошетом улетел мимо ворот.

Последний раз Роналду забивал со штрафного за «МЮ» в матче АПЛ против «Норвича» в апреле 2022 года.