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В своем стиле.

Василий Уткин отреагировал на слова президента «Урала» Гргория Иванова, который пообещал «сломать ноги» журналисту.

Уткин написал об этом в своем телеграм-канале.

«О скандале с Григорием Ивановым, который пообещал журналисту ноги переломать.

Не понимаю сути. Metaratings хотели узнать настроение Иванова после матча.

Черт возьми! И они его узнали!

А дальше пусть разбирается с Григорием профильный комитет РФС, я имею в виду комитет поэтики.

Или комитет патетики.

Блин, я не обязан все помнить».

После первого матча 1/2 финала Фонбет Кубка России «Спартак» – «Урал» (1:1) журналист Иван Карпов опубликовал в своем телеграм-канале телефонный разговор Иванова с журналистом.

– Григорий Викторович, здравствуйте. Юрий Алеманов, Metaratings. Как в команде восприняли ничью? Положительно? – спросил журналист.

– Слышишь, еще раз позвонишь, ##### (блин), я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, ##### (офигел), игра только закончилась. Ты че, ##### (блин)?

Я вам всем сказал: «Не звоните сразу после игр». Вы че делаете?» – ответил Иванов.

– Хорошо, я понял, извините, – сказал журналист.