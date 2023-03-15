Удачная работа оператора: камера поймала лицо Криштиану Роналду на скамейке запасных после первой замены в Саудовской Аравии
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Кадр, который точно передает настроение Криштиану.
«Аль-Наср» Криштиану Роналду победил клуб «Абха» в 1/4 финала Саудовского Кубка чемпионов.
В конце матча, при счете 3:1 в пользу «Аль-Насра», тренер Руди Гарсия заменил Роналду – впервые в саудовской карьере. До этого португалец играл матчи полностью.
Вскоре после замены камеры выхватили лицо Роналду на скамейке запасных. Без комментариев.
Дело в том, что для португальца этот матч стал третьим подряд, в котором он не отметился результативными действиями. И это после серии игр, в которой у него был покер, хет-трик и 2 ассиста.
Все мы знаем, как Криштиану любит, когда на табло зажигается его имя.
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