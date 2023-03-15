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Эрлинг наверняка видел этот твит.

Три недели назад «Лейпциг» сыграл вничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Ман Сити», а клубный твиттер выложил фото Эрлинга Холанда и Йошко Гвардиола.

Фото было подписано так: «Один из лучших молодых игроков Европы» и Эрлинг Холанд». Окей, троллинг засчитан.

Строго говоря, у немецев были поводы шутить. Гвардиол в том матче забил, да и действительно считается одним из лучших молодых защитников мира - он подтвердил это на чемпионате мира.

А вот Холанд ничем не запомнился и даже получил худшую оценку в команде от многих медиа.

Если бы в Лейпциге знали, что будет через 3 недели...

В общем, после ответной игры, где Холанд оформил пента-трик, шутка выглядит как минимум неуместно. Холанд за час буквально разорвал штрафную немцев, а вот Гвардиол был абсолютно бессилен его остановить.

Никогда, никогда не шутите с Эрлингом Холандом.