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Гений мотивации.

Эрлинг Холанд забил 5 безумных голов в матче с «Лейпцигом», став лишь третьим в истории футболистом, кому покорился пента-трик в Лиге чемпионов.

До Холанда этим отметились Лео Месси в матче с «Байером» и Луис Адриано в игре с БАТЭ – но все-таки это был игры группового этапа, а Холанд стал первым, кто отгрузил 5 в одном матче в плей-офф.

Но удивительно даже не столько сам факт пента-трика, больше впечатляют слова Пепа Гвардиолы за 2 дня до игры.

На пресс-конференции после игры с «Кристал Пэлас» каталонский тренер сказал буквально следующее: «Холанд должен забивать по пять голов в каждом матче.

Когда он не забивает, возникает давление, но этот парень не должен его испытывать, ведь пока он проводит невероятный сезон. В первом тайме он упустил пару моментов. Забить с пенальти было сложнее, я считаю!

Но Холанд всегда рядом, он получает удовольствие. То, как они с партнерами по команде празднуют голы, показывает, как Эрлинг счастлив здесь, и как мы довольны им».

Раз тренер сказал пять – Холанд забил пять.

И, видимо, Гвардиола в прямом смысле сказал именно про 5 голов, а не больше или меньше. Холанд забил последний мяч на 57-й минуте, и у него был вагон времени, чтобы установить единоличный рекорд по голам в одном матче, но Пеп решил, что хватит, и убрал норвежца с поля буквально через 5 минут.