Откуда в наших гонках новая суперкоманда? Уже побеждает и на западных прототипах быстрее «Мерса» – вью с основателем

От редакции: Вы в блоге веб-издания RaceBros – здесь рассказывают о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта. Не жалеем плюсов, чтобы таких постов было больше! Сегодня вашему вниманию разговор с основателем молодой, дерзкой и амбициозной командой BALCHUG Racing, которая ворвалась в наши гонки всего пару лет назад, но сходу начала побеждать, обзавелась роскошными прототипами и даже раздобыла на пару заездов звезду российских гонок на выносливость Романа Русинова! Почему такой выбор? Откуда на все деньги и название? Читайте!

С момента введения санкций автоспорт внутри и гонки на выносливость получили новое развитие. Мы связались с молодой, дерзкой и амбициозной командой BALCHUG Racing и уже в паддоке поговорили с их руководителем Сергеем Тихомировым про гонки, амбиции и путь в автоспорте.

Про команду BALCHUG Racing

— BALCHUG Racing еще молодая команда, но мы с невероятным темпом растем и прогрессируем. Наш путь начался на одной машине с техничкой, то сейчас мы дошли до топового уровня, сопоставимого с инфраструктурой гоночной команды европейского GT4: у нас две базы, новый гоночный трейлер на 7 машин. Все это позволяет выступать сразу в двух гоночных классах: в шорткатах и прототипах.

В классе шорткатов у нас семь машин и шесть боевых пилотов. Шорткат, конечно, довольно специфическая техника, но мы умеем с ней работать, потому что это наши первые машины и мы гоняемся на них с 2017 года.

В этом году мы расширили нашу программу машинами «Лижье». Несмотря на то, что мы только начали участвовать в этом классе, на нашем счету уже второе место в гонке на «Москоу Рэйсвэй», на которой Кирилл Киракозов ехал в одном экипаже с Романом Русиновым.

На первом этапе REC ребята квалифицировались 2 в абсолюте и закончили гонку на втором месте в своем классе и на третьем в абсолюте.

— Откуда растут корни коллектива?

— Несмотря на то, что BALCHUG Racing существует только с 2022 года, вся команда построена на инфраструктуре коллектива BT-Engineering, основанной моим отцом, Валерием Тихомировым – победителем, многократным призером различных гонок, членом сборной СССР по картингу, именитый в сфере человек. Сейчас он технический директор BALCHUG Racing.

Если уж совсем идти к истокам BALCHUG Racing, то все построено на опыте нашей семьи. По технической части, все начинается с моего деда, который является до сих пор рекордсменом России и мира, его рекорд по максимальной скорости на автомобиле собственного производства сих пор не побит – 311 км/ч в 1963-м году, а построенный им «Пионер-2» до сих пор стоит в Рижском автомобильном музее.

Накопленный за поколения опыт – отправная точка для всей команды и для меня, как члена семьи. Поэтому можно сказать, что хоть мы и молодая команда, потому что только начинаем активно развиваться. Но с точки зрения компетенции мы существуем далеко не первый день, у нас колоссальный багаж знаний, опыта понимания техники за спиной, в том числе и технической матчасти. Наша задача стать самой топовой командой в российском кольце. А затем мы продолжим развиваться и в международных гонках, в которых мы впервые выступили этой зимой.

— А как появилось название? От спонсора?

— Имя «Балчуг» предложил сооснователь команды, Кирилл Киракозов, который владеет одноименной торговой маркой. Остров Балчуг не нуждается в представлении, это премиальное место в самом центре Москвы, его атмосфера соответствует нашей команде.

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— Получается, Кирилл является и инвестором, и гонщиком в команде, верно?

— Кирилл Киракозов является главным инвестором команды, а я являюсь сооснователем команды и руководителем. У нас с ним взаимовыгодное партнерство по развитию автоспорта, поскольку мы оба – большие энтузиасты гонок.

Я скажу так, команда не совсем история про бизнес-бизнес, в нашей сфере даже есть поговорка: «Можно ли стать в автоспорте миллионером? Конечно, если ты миллиардер».

Поэтому автоспорт с точки зрения бизнеса не самая привлекательная инвестиция, она требует очень высокого понимания технической составляющей. И, самое главное, правильных людей. Любая команда, в первую очередь, это механики, администраторы, менеджеры, все те, кто заряжены результатом и для кого работа в автоспорте – часть жизни, если суметь собрать крутую команду – это уже залог большого успеха. Большую часть команды составляют технари и управленческий руководящий состав, который умеет развивать.

— Сколько сейчас в команде человек?

— Сейчас в команде порядка 15 человек. Это немного, но позволяет поддерживать правильную культуру в команде. Мне привычнее так работать, поскольку я стартапер-предприниматель и создал несколько разных компаний за свою жизнь. И опыт, накопленный во время управления бизнесом сильно пригождается – для команды легко применяются различные шаблоны и инструменты, используемые в IT-сфере.

— Что ты подразумеваешь под инструментами? Доску в Jira?

— Нет, мы не используем Jira, у нас все в Notion и Telegram. Вся команда общается через разные чаты, есть большой общий чат, есть отдельный чат по технической части, по маркетингу.

— Расскажи, а почему именно «Лижье», а не кузова?

— На самом деле, переход в «Лижье» из «шорткатов» абсолютно логичен. Shortcut – это тачка с задним приводом, которая никак тебе не помогает из-за отсутствия ассистентов, АБС и прочей дряни. Она абсолютно честная и едет так, как ты ее направишь.

В прошлом году наша команда, Кирилл в партнерстве с «Искрой», стали чемпионами REC в классе GT4 на «Тойоте» Supra.

Мы даже заказали собственную «Супру» после этого. Но решили от нее отказаться, после того, как проехали гонку с Ромой Русиновым в Сочи, где победили вместе с G-Drive.

Одной из причин отказа от «Супры» и покупки «Лижье», было именно то, что сезон, который Кирилл проехал на тяжелой «Супре» с АБСом и прочим добром, сильно его не радовал.

После того, как ты садишься с абсолютно чистой машины без электроники, садишься в кузов, где все за тебя делает АБС, а тебе остается сильно нажимать правой ногой и сильно давить левой ногой. Это не очень нравится с точки зрения пилотажа. Плюс она валкая, это все-таки кузов и нет аэродинамики.

«Лижье» – это совсем другая машина, это практически «Формула», которая едет быстрее всех на треке. Сейчас у нас появился конкурент в виде Norma. Тоже спортпрототип.

В чем вообще плюшки «Лижье»? Это недорогая по меркам спорта машина. Новая стоит порядка 135 тысяч евро, для сравнения автомобили GT3 стоят в 3,5 раза дороже. Обслуживание тоже дорогое. Но при этом в ходе квалификации мы спокойно объехали «Мерседес» AMG GT3.

В ходе нескольких сезонов мы видим, что «Лижье» очень конкурентоспособный автомобиль. И самое главное, что по пилотажу он такой же, как и шорткат: дарит невероятные ощущения и эмоции пилоту.

— Как много настроек у «Лижье» и насколько гибко можно регулировать машину?

— Да, довольно много настроек. Мы весь прошлый день потратили на то, чтобы привыкнуть к машине. Работали с углами установки колес, с развесовкой, аэродинамикой.

— А сколько нужно времени на настройку машины?

— Пока что это сложный вопрос. Особенно с учетом того, что в прошедшей гонке мы приехали вторыми, не успев толком поработать с настройками машины. То есть мы ехали на тех параметрах, которые выставлял Роман Русинов для своего стиля пилотирования. А каждый автомобиль настраивается индивидуально под пилота.

Кому-то нужна больше прижима впереди, кому-то больше держака сзади. Только за один тестовый день мы нашли порядка двух секунд с круга, а это довольно много. И на все это мы потратили около 10 сессий.

Но нужно учесть то, что мы еще привыкаем к автомобилю и смотрим, как он реагирует на те или иные настройки.

— У вас два пилота в прототипах. У них разный стиль. Как вы настраиваете под разный стиль? Или просто вы какую-то среднее значение ищете?

— Есть один пилот, который настраивает автомобиль. Например, в нашем коллективе работает Михаил Лобода, тренер Кирилла, с которым мы работаем уже три года. И при выборе настроек Кирилл прислушивается ко мнению Миши.

Кирилл уже довольно опытный пилот. Много накатал гоночных километров за прошлый год. Больше, чем кто-либо в паддоке. Он уже сам чувствует, понимает и говорит, как он хочет, чтобы машина себя вела. Поэтому мы подстраиваемся под нечто среднее.

Но, безусловно, поскольку Миша тренирует Кирилла, Кирилл, в любом случае, перенимает тот опыт, который есть у Миши. Им вполне себе комфортно ехать на одной машине. Это удобно, на самом деле, когда, по сути, одна машина под двух пилотов.

— Какие особенности «Москоу Рэйсвэй» как автодрома в вопросе настроек?

— «Москоу Рэйсвэй» – довольно простая трасса. Из более сложных автодромов я выделю «Казань Ринг» и «Игору Драйв».

Опять же, мы только вкатываемся в гонки прототипов, но уже едем в топ-3. Это не может не радовать. Я прекрасно понимаю, что мы можем еще найти пару секунд, даже примерно знаем, где. Нужно просто работать дальше с машиной.

К сожалению, ресурс и шины автомобиля не безграничны. Поэтому приходится перед гонкой ограничивать на свои желания и беречь ресурсы на гонку.

— Расскажите про порядок работы команды на тестах.

— Как правило, мы стараемся взять максимум тестовых дней. Если говорить про «шорткаты», в понедельник мы ставим боксы на треке, а уже во вторник начинаем тесты, которые продолжаются до середины пятницы. Суммарно получается минимум два, а желательно 3-4 дня. А на этой неделе мы тестировали «Лижье» всего один день, непосредственно перед этапом REC.

— В квалификации вы взяли второе место, какая стадия гонка будет самой сложной?

— Нас обогнал прототип Norma, у которой намного более мощный двигатель, с невероятной топливной картой и турбиной. По ощущениям, у них около 350 лошадиных сил против наших 250, потому что они привозят нам на прямых более 20 километров в час. При этом, мы всего на 1.8 секунды медленнее их, так что нам есть над чем поработать и мы знаем, как можно их победить, несмотря на преимущество в максимальной скорости.

А самая тяжелая стадия гонки — последние 20 минут, когда ты весь «сидишь на иголках» и ждешь финиша. Когда твои гонщики, твои ребята едут впереди пелетона и ты концентрируешься на обратном отсчете. На тех самых минутах, секундах, которые остаются до конца марафона и тебе хочется, чтобы твоя команда финишировала на тех позициях, на которых едет сейчас.

— А насколько важен старт?

— Я считаю, что самое главное на старте – не потерять машину в плотной борьбе первых кругов.

Любой марафон – очень длинная гонка. У тебя будет масса возможностей отыграть и обогнать соперников. А ушатывать шины и технику на первых кругах – плохая стратегия. Но кто-то едет и так.

— Нужно ли по ходу гонки менять шины?

— «Лижье» – это максимально легкий болид весом меньше 600 килограммов. Это технически позволяет проехать всю гонку на одном комплекте шин, но при таком сценарии темп в конце гонки будет предельно низким. Поэтому, пока есть у нас возможность, мы будем менять свежие шины для того, чтобы поддерживать более высокий темп.

— Как вы выбираете гонщика, который будет стартовать? Сначала сажаете более опытного Михаила или Кирилла?

— Миша, безусловно, более титулованный спортсмен, который накатал больше кругов. Но если мы говорим про старт, как правило, что с Андреем Силуповским, что с Романом Русиновым, старт гонки брал на себя Кирилл. У Кирилла хорошо получается стартовать, он уверенно едет и умеет избегать различные инциденты.

— Ваши гонщики работают на симуляторе? Или только на настоящей машине?

— Михаил регулярно работает на симуляторах. Кирилл тоже старается уделять время для симулятора: в его офисном кабинете стоит симулятор, чтобы тренироваться в свободное время. Но сам по себе симулятор дает пилоту только примерное знание конфига, потому что с точки зрения скорости, моторики, механики, ощущений «пятой точкой» симулятор ничего не может предоставить пилоту.

— Наша постоянная рубрика — «почему не дрифт?»

— Ну, честно, мне неинтересен дрифт как дисциплина для участия из-за субъективности в оценивании выступлений. При этом я уважаю ребят, которые делают дрифт. Они создают очень крутое шоу, которое собирает огромное количество зрителей.

Позволю себе сравнить дрифт с фастфудом, то есть с быстрыми эмоциями. А кольцо – это высокая кухня. Это долго и нудно для кого-то, но при этом во время любой гонки идет большая нагрузка и на команду, и на пилота. Для нас кольцо — это чистый драйв.

Поэтому мы всегда за честность в спорте. Даже если говорить про всякие читы и прочие вещи, мы всегда против этого.

— Много ли жульничества в гонках на выносливость?

— Да. В пелотоне есть ребята, которые несколько лет упорно боролись за победы в «шорткатах», но после введения обязательной телеметрии на всех машинах они как-то сдулись и перестали побеждать.

Читеры есть всегда и везде. Этот путь никогда нас не привлекал, потому что фактически ты выигрываешь не из-за того, что ты всех обогнал, а потому что ты всех обманул.

Но на самом деле ты просто нечестно ездишь и твой результат ничего не значит. И как по мне, это довольно неприятная история, когда ты понимаешь, что ты обманываешь и забираешь у кого-то заслуженные призовые места.

Да, это технический вид спорта, в котором нужно искать в регламенте максимум возможностей для своей машины. Однако это не значит, что нужно выходить в черную зону регламента надеясь на то, что тебя никто не спалит. И подобные победители сами понимают, что их победа не была заслуженной.

— Какая ваша цель на гонку: победа в своем классе или во всей гонке?

— Мы хотим победить в абсолюте. Наш класс, в котором мы выставили «Лижье», называется CN Pro и это самый титулованный класс. А еще есть GT Pro, то есть автомобили GT3.

Это все очень условно для нас, поскольку мы бьемся в абсолютном зачете, мы смотрим на то, кто едет первым во всей гонке.

— А абсолютная цель у вас стать чемпионами, да?

— Безусловно, да.

Более того, в прошлом году мы ставили эту цель в РСКГ, и почти добились желаемого, чуть-чуть не дошли. А в этом году мы продолжим двигаться к этой цели. И мы считаем, что если ты гоняешь, то ты должен побеждать и стремиться быть первым.

Фото: endurance.raf-rcrs.ru ; stroi.mos.ru