В Казахстане определят лучших киберспортсменов по 4 дисциплинам

29 мая в Нур-Султане в стенах Astana IT University состоится финал первого республиканского киберспортивного турнира в 2022 году от Федерации киберспорта РК (Qazaq Cybersport Federation) – 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI.

Лучшие киберспортсмены со всего Казахстана сойдутся в битве за призовой фонд в размере 3,5 млн тенге. Весенний киберспортивный чемпионат пройдет по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 22 и Clash Royale, которая стала первой мобильной дисциплиной в истории Кубка РК.

Данный турнир - возможность для игроков из любого региона нашей страны начать профессиональную карьеру киберспортсмена и заявить о себе или о своей команде казахстанскому киберспортивному сообществу. Серия турниров Кубок Республики Казахстан (Весенний, Летний, Осенний, Зимний) официально внесены в «Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий на 2022 год» Министерства культуры и спорта РК.

Отборочный этап турнира от Qazaq Cybersport Federation прошел онлайн c 2 по 15 мая 2022 года. Уже 17 мая были сыграны последние матчи на выбывание в рамках весеннего розыгрыша Кубка РК. Представляем вам пары финалистов 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI:

FIFA 22: Нурбакыт Nurbaa Миргали vs Олжас ZhasikFIFA09 Есентаев

CS:GO: команды mix13 vs GaNq

Clash Royale: Дмитрий $D.I.M.A.S$ Юнг vs Айбол Hog Rider Жандәулет

Dota 2: команды Totally Spies vs Rune Eaters Esports

«Конкуренция в этом году запредельная. Командные дисциплины показывают стремительный рост в плане качества игроков. В это воскресенье мы увидим действительно самых перспективных и одаренных молодых киберспортсменов страны. Это те киберспортсмены, которые еще не получили больших профессиональных контрактов, однако, благодаря такому турниру как кубок РК, они получат должное внимание у представителей индустрии. Я уверен, что некоторые из них уже попадали на карандаш к киберспортивным организациям», - рассуждает исполнительный директор QCF Казбек Жангазиев.

По его словам, это уже второй год, когда проводится республиканский кубок по киберспорту, и для многих отечественных киберспортсменов он уже успел стать привычным и важным событием. «Мы будем с пристальным вниманием следить за качеством проведения турнира, а главное – за наиболее яркими киберспортсменами. Именно они смогут войти в национальные составы сборной Казахстана, они будут поднимать наш флаг на мировой арене киберспорта, участвовать в международных соревнованиях и чемпионатах мира. Уже сейчас некоторые из участников турнира параллельно участвуют в других турнирах и прославляют страну», - говорит Жангазиев.

Напомним, в прошлом году в турнирах под эгидой QCF совокупно участие приняли более 6 тысяч казахстанских киберспортсменов. Всего за этот период было проведено 13 турниров. Одним из наиболее популярных турниров стал кубок РК, который суммарно посмотрели более 4 млн человек.

Где: город Нур-Султан, Astana IT University

Когда: 29 мая, 10:30