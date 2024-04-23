Рузвельт обожал единоборства: тренировался в Белом доме и ослеп на один глаз после спарринга

Называл бокс первоклассным видом спорта.

Теодор Рузвельт – 26-й президент США и один из наиболее авторитетных американских лидеров. За время президентства Рузвельт заработал репутацию «истинного ковбоя» – во многом ее сформировали спортивные достижения.

Рузвельт обожал бокс и увлекался борьбой – физическая активность не только закалила ментально, но и помогла справиться с тяжелым недугом.

В детстве Рузвельт сильно страдал от астмы – спорт помогал справляться с симптомами болезни

Будущий президент США родился в респектабельной семье: его отец – успешный бизнесмен, а мать – заметная фигура в кругах интеллигенции. Рузвельт был хрупким ребенком и страдал от астмы – из-за тяжелой формы болезни врачи сомневались, что он доживет до подросткового возраста.

Регулярные ночные приступы астмы пугали родителей Рузвельта – отчаявшись, они прибегали к самым разным методам лечения, которые не всегда поддавались логическому объяснению. Историк Майкл Б. Классен писал: «Иногда Рузвельта запихивали в карету – и, надеясь наполнить легкие ребенка воздухом, гнали лошадей по улицам Нью-Йорка на головокружительной скорости».

Неожиданное спасение Рузвельты обнаружили во время путешествия в горы: оказалось, что физическая активность помогает бороться с симптомами болезни. Отец мальчика оборудовал для него зал – благодаря работе с гантелями и турниками здоровье Рузвельта становилось все лучше. С этого началось его знакомство со спортом.

Приступы астмы случались все реже, но полностью избавиться от них не получалось – после одного из обострений Рузвельт отправился на лечение на озеро Мусхед. Там хилый подросток, получивший образование в домашних условиях, впервые оказался в компании сверстников – и стал идеальной жертвой для издевательств и насмешек.

Все попытки Рузвельта отбиться от обидчиков оказались пустыми, но позволили ему прийти к важному выводу – требовалось научиться самообороне, чтобы больше не оказываться в подобном положении.

Вскоре он записался на первое занятие по боксу и по-настоящему влюбился в спорт – хоть и признавался, что тренировки давались с большим трудом: «Я был до невозможности медленным и неуклюжим учеником. Мне потребовалось два или три года, чтобы добиться хоть какого-либо прогресса».

Первый успех пришел к Рузвельту, когда его тренер организовал турнир среди воспитанников: «Меня включили в состязание в легком весе. Так получилось, что моими соперниками стали тощие юнцы, которые дрались еще хуже, чем я. К их удивлению (да и моему собственному) я победил». За это Рузвельт получил оловянную кружку за 50 центов – наградой он искренне гордился.

Рузвельт продолжил заниматься боксом, когда поступил в Гарвардский университет. Он регулярно участвовал в турнирах – хоть и не добился больших успехов, прославился благородным отношением к оппонентам. Например, в одном из поединков Рузвельт получил от соперника подлый удар после гонга – зрители начали свистеть, но будущий президент успокоил толпу: «Тише! Он просто не услышал».

Рузвельт регулярно боролся, а еще знал дзюдо и джиу-джитсу, что показывал окружающим

Политическая карьера не помешала Рузвельту продолжить занятия спортом. Единоборства позволяли ему абстрагироваться от напряженной работы. Заняв должность губернатора Нью-Йорка, Рузвельт серьезно увлекся борьбой – и даже постелил в резиденции борцовский ковер, что вызвало вопросы у финансовой инспекции.

«Мне отказали в регистрации счета, который я выставил за мат. Объяснили, что я могу установить бильярдный стол, поскольку бильярд считается достойным губернаторского внимания развлечением. А вот борцовский коврик символизирует что-то необычное и неслыханное», – вспоминал Рузвельт.

Главным спарринг-партнером Рузвельта был чемпион США по борьбе Майк Двайер – в губернаторскую резиденцию он приезжал каждый второй день. Рузвельт ценил Двайера за профессионализм – схватки с ним никогда не заканчивались травмами: «Он не только мог позаботиться о себе, но и следил за тем, чтобы не пострадал я, ведь борьба – гораздо более жесткое развлечение, чем бокс».

Уже как президент Рузвельт познакомился с пионером дзюдо Ямашитой Йошитсугу – рассказы о таинственном восточном единоборстве увлекли Рузвельта, поэтому он попросил Йошитсугу стать его наставником. Тот приезжал к Рузвельту три раза в неделю и обучил не только основам дзюдо, но и джиу-джитсу.

«Джиу-джитсу и наша борьба настолько далеки друг от друга, что их трудно сравнивать. Борьба – просто вид спорта, правила которого почти такие же традиционные, как и в теннисе. Джиу-джитсу – подготовка к убийству или выводу противника из строя», – объяснял в письме сыну разницу между дисциплинами Рузвельт.

Йошитсугу считал президента США лучшим учеником, хоть и ругал за недостаточную осторожность. Рузвельт быстро прогрессировал и спустя всего три года тренировок стал первым американцем, удостоившимся коричневого пояса по дзюдо.

Навыки он охотно демонстрировал окружающим: спарринговал с детьми, личным секретарем и даже главой военного министерства Уильямом Тафтом. Однажды во время одного из официальных обедов Рузвельт схватил швейцарского министра и провел бросок – так он попытался разрядить напряженную обстановку.

Рузвельт называл бокс «первоклассным видом спорта» и проводил спарринги прямо в Белом доме. После одной из тренировок он ослеп на один глаз

Рузвельт не забывал о боксе. Он не только продолжал активно заниматься им сам, но и продвигал в массы: строил спортивные залы и верил, что для жителей неблагополучных районов бокс станет альтернативой вступлению в банды: «Как профессиональный, так и любительский бокс – первоклассный вид спорта. Я не считаю его жестоким. Крепкие и решительные люди, которые отличаются звериным духом, должны иметь хоть какой-то способ выпускать его на свободу».

Рузвельт близко общался с именитыми бойцами того времени – хорошим другом Теодора был легендарный боксер Джон Салливан, который считается первым в истории чемпионом тяжелого веса. Рузвельт регулярно принимал Салливана в Белом доме – и там же проводил боксерские тренировки. Его тренировал «Профессор» Майк Донован, а спарринг-партнерами становились собственные военные советники.

Рузвельт заставлял их надевать боксерские перчатки в конце каждого рабочего дня. Это продолжалось до тех пор, пока один из оппонентов Рузвельта на нанес ему тяжелую травму – удар в левый глаз вызвал сильное кровотечение и спровоцировал отслоение сетчатки, которое привело к утрате зрения. По настоянию врачей Рузвельт прекратил занятия боксом, сфокусировавшись на джиу-джитсу – но вскоре полностью оставил единоборства.

Слепоту на один глаз Рузвельт долгое время скрывал – о последствиях спарринга не знал даже Дэн Тайлер Мур, который и нанес тот самый удар. О случившемся он прочитал спустя много лет в автобиографии Рузвельта – и хоть в тексте не упоминалось его имя, Мур быстро понял, что под описание подходит только он.

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Фото: East News /Courtesy Everett Collection, Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP; virginiachronicle.com ; New York Athletic Club ; library.harvard.edu ; commons.wikimedia.org /US Office of Federal Management