Премьер-министр Канады побил политического оппонента – на ринге. Разбил ему нос и заставил обкорнать волосы

«Джастин стал мужчиной».

Джастин Трюдо – действующий премьер-министр Канады. Он занимает должность уже восемь лет, а его стремительный взлет полон событиями вне политики.

Отдельное место занимает боксерский поединок с членом конкурирующей партии, который открыл Трюдо с совершенно неожиданной стороны.

«Хотели увидеть настоящее убийство». Оппоненты Трюдо надеялись разрушить его карьеру, но только помогли прийти к власти

Имя Джастина Трюдо набрало известность еще до того, как он стал лидером Канады. Его отец, Пьер Эллиот, занимал должность премьер-министра страны 16 лет и перенес центр законодательной власти из британского парламента в Оттаву, сделав Канаду полностью независимой от Великобритании. Сам Трюдо в 2008-м стал депутатом Палаты общин от округа Папино, через три года успешно переизбравшись на должность.

В 2011 году Либеральная партия, членом которой был Трюдо, разгромно проиграла консерваторам на федеральных выборах Канады и впала в серьезный кризис, вывести из которого ее мог только новый лидер. Именно тогда Трюдо и пошел на нетривиальный шаг и вызвал политических оппонентов – он предложил устроить боксерский поединок, а вырученные средства отправить на благотворительность.

Но соперников не было. Министр обороны Питер Маккей и депутат Палаты общин Роб Андерс, состоявшие в Консервативной партии, отказались. «Удивился, что так трудно отыскать консерватора, который хотел бы ударить меня по лицу. Я был уверен, что многие из них мечтали это сделать», – признавался Трюдо. Согласился только 37-летний сенатор из Квебека Патрик Бразо.

Несмотря на то что Бразо значительно уступал Трюдо в росте и размахе рук, букмекеры видели в нем явного фаворита – сенатор был на три года моложе будущего премьер-министра Канады, владел черным поясом по карате и служил в военно-морском флоте Канады. Трюдо, которого политические оппоненты иронично называли «блестящим пони», был без спортивных достижений.

Близкая к Консервативной партии журналистка Бриджитт Пеллерин позже призналась, что руководители движения обрадовались предложению Трюдо разрешить разногласия на ринге – для них это казалось отличной возможностью разрушить карьеру молодого политика:

«Идея заключалась в том, чтобы предоставить площадку, на которой можно будет доказать стране, что Трюдо нельзя считать настоящим мужчиной. Что ему не место в политике, что ему стоит вернуться к профессии учителя.

Это было достойно освещения в медиа, для этого мы приложили все усилия – реклама, специальные сегменты, упоминания в новостных программах, ток-шоу. Лидеры консервативного движения слепо верили, что Бразо разгромит Трюдо и вырубит его прямо в первом раунде. Они считали, что мы увидим настоящее убийство».

«Блестящий пони превратился в жеребца». Трюдо уверенно победил Бразо, а спустя три года стал премьер-министром Канады

Как и предсказывали букмекеры, Бразо начал бой намного увереннее оппонента – с первых секунд шел вперед и выбрасывал мощные удары, рассчитывая нокаутировать соперника в самом начале поединка. «Трюдо выше Бразо на 10 см. Но кого волнует разница в габаритах, если тебя просто уничтожают?» – язвительно комментировали ход боя сотрудники консервативного телеканала Sun News Network, взявшего на себя организацию трансляции события.

Трюдо несколько раз оказывался близок к нокауту, но все же выдержал ранний натиск Бразо, не позволив рефери остановить бой. Используя джеб, он пытался держать соперника на дистанции, а когда тот сближался, то Трюдо лез в клинч. Бразо уверенно забрал раунд, но потратил много сил. В углу он жадно дышал – тогда стало очевидно, что с трудом продержится до конца боя.

Второй раунд сильно отличался от того, что политики показали в стартовой трехминутке. Первым номером работал уже Трюдо – выбрасывал точные комбинации, вынуждая Бразо спасаться от ударов в глухой обороне. В концовке раунда Джастин отправил сенатора в стоячий нокдаун, разбив тому нос. Рефери позволил Бразо продолжить поединок, но после очередного нокдауна в третьем раунде остановил бой – Трюдо победил. «Блестящий пони превратился в жеребца. Сегодня Джастин стал мужчиной», – подытожили комментаторы.

Участники поединка собрали более $230 тысяч – всю сумму передали благотворительному фонду, занимавшемуся поддержкой людей с онкологическими заболеваниями. По условиям пари, заключенного перед поединком, Бразо состриг длинные волосы и неделю носил хоккейное джерси с логотипом партии оппонента.

Отношение общественности к Трюдо изменилось, а его рейтинг сильно вырос – вскоре он стал лидером либералов, а в 2015 году получил пост премьер-министра Канады, который занимает и сейчас.

Фото: Gettyimages.ru/Dave Chan; AFP/DENNIS VAN TINE