«Нужно $250 тысяч на лечение – готова продать дом».

28-летний Кристофер Ленсиони – боец полулегкого веса Bellator. Во время подготовки к бою он пережил сердечный приступ. Сейчас – с трудом ходит: у него поврежден мозг и есть риск навсегда остаться инвалидом.

На тренировке у Ленсиони случился сердечный приступ – врачи дважды использовали дефибриллятор

Крис Ленсиони потерял сознание и перенес сердечный приступ в зале во время тренировки по джиу-джитсу. Парамедики прибыли через пять-шесть минут и как минимум дважды использовали дефибриллятор, прежде чем доставить в районную больницу. Об этом 29 июня сообщила жена Марка:

«8 июня произошел инцидент – когда Крис тренировался, у него остановилось сердце. Спортсмены в тренажерном зале были прекрасны и сразу же позвонили в 9-1-1, сделав все возможное, чтобы сохранить его жизнь, пока не прибыли врачи. Сейчас мы находимся в другом штате. Крис под опекой отличных врачей. Здесь я и большая часть нашей семьи. Все надеятся на прогресс, которого, как мы уверены, мой муж обязательно добьется.

Будем благодарны, если вы помолитесь за нас. Если ваши дети хотят сделать открытку или что-то в этом роде – принесите ее в спортзал, и мы позаботимся о том, чтобы Крис все получил. Мы находимся на неизведанной территории и живем в этом изо дня в день. Спасибо за постоянную поддержку».

МРТ показала, что Ленсиони получил повреждения головного мозга в результате сердечного приступа – в прошлую пятницу его выписали из реанимации в состоянии расстройства сознания, которое часто возникает из-за черепно-мозговой травмы.

«10% людей выживают после этого». Приступ мог случиться из-за синдрома Андерсена – в 2013-м такие осложнения привели к смерти экс-бойца UFC

Сейчас Ленсиони очнулся и реагирует на раздражители, но его ждет длительная реабилитация и неопределенное будущее. Врачи продолжают искать признаки, что Ленсиони возвращается к нормальной жизни.

«В основном неврологи говорят: «Мы должны подождать и посмотреть, что он покажет». Поскольку Крис очень здоровый, молодой и спортивный, они не совсем уверены, что произойдет.

Даже невролог говорит: «Я не могу дать определенный ответ, потому что это будет зависеть от него». Если кто и может выйти из чего-то подобного, так это он. Он боец ​​во всех смыслах – не только на ринге», – сказала Марка.

Ленсиони выглядел здоровым, но врачи считают, что приступ мог вызвать синдром удлиненного интервала QT (по-другому – синдром Андерсена). Это потенциально смертельное нарушение сердечного ритма, которое, возможно, не было отмечено на обычной ЭКГ в 2019-м.

«Две нижние камеры [его сердца] не работали должным образом, и его [сердечный ритм] был очень высоким», – сказала Марка.

Такая смерть уже случалась: в 2013-м экс-тяжеловес UFC Шейн Дель Росарио умер от осложнений, вызванных удлинением интервала QT, через две недели после сердечного приступа. Было обнаружено, что он употреблял наркотики – это способствовало смерти, хотя не было причиной.

Марка сказала, что ее муж не употреблял наркотики и был здоров, когда у него случился сердечный приступ. На видео из больницы Ленсиони улыбнулся, а до этого достал руку из мешка со льдом. Он почти не двигается и слабо реагирует на окружающих.

«10% людей выживают после этого, и тот факт, что он двигается, пытается встать… Сегодня он впервые выпил воды. Это сводит с ума меня и медсестер», — сказала Марка.

На лечение Ленсиони нужно $250 тысяч – семья собирает деньги в интернете

Сейчас Ленсиони выписан из отделения интенсивной терапии – врачи хотят перевести его в учреждение долгосрочного ухода в Айдахо. Семья собирает деньги на лечение – нужно $250 тысяч, но пока собрано около 30.

«Я надеюсь, что он получит государственную страховку, которая поможет покрыть некоторые счета. Я готова продать дом, если придется, чтобы лечить его в другой стране», – признается Марка.

Она благодарна врачам отделения интенсивной терапии, но ищет альтернативные методы лечения. Марка надеется на терапию стволовыми клетками в Мексике или Колумбии. По ее словам, на протяжении всего процесса представители Bellator оказывали «потрясающую» и «очень благосклонную» помощь.

Марка не исключает, что ее муж продолжит карьеру: «Если кто-то и может выйти из чего-то подобного, так это он. Поэтому я не собираюсь ставить ограничения на то, что он может делать или не делать, потому что каждый божий день он доказывает неправоту доктора с тех пор, как это произошло».

Фото: globallookpress.com/Matt Davies; Instagram/crissunshinemma