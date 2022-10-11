В конце XIX века прошел 110-раундовый бой: боксеры потеряли по 5 кг и переломали все руки, а зрители ложились спать прямо на трибунах

Настоящий винтаж.

Современный бокс – это отточенная со всех сторон составляющая мирового спорта, где контролируется абсолютно все. Правила поняты, официальные лица присутствуют на каждом поединке, а даже самые дикие чемпионские поединки длятся максимум 12 раундов. Но на стыке XIX и XX веков все было совсем иначе.

Именно тогда в ринге и встретились Энди Боуэн и Джек Берк: парни, которым не было еще и 30 лет. Они закатили самый безумный бой в истории, проведя в ринге 110 раундов: даже судьи этого не выдерживали и уезжали со стадиона. И, естественно, после такого побоища их судьба сложилась максимально трагично.

В боксе была полная неразбериха с правилами: часто о регламенте договаривались сами бойцы. А поединок Боуэна и Берка – чистая случайность

В конце XIX века бокс еще не получил официальный статус: в то время закон не различал бойцов и преступников. Подпольные вечера бокса накрывали полицейские рейды, участников арестовывали, обвиняли в избиении людей и не только. Не было ни правил, ни лицензий, ни официальных регламентов. Этого было достаточно, чтобы полиция не давала жизни любителям спортивного мордобоя. А иначе как мордобоем это не назвать, по крайней мере до определенного момента.

Первый свод того, что с натяжкой можно считать правилами, носил пышное название «Правила Лондонского призового клуба» и был придуман Джеком Бротоном в первой половине XVIII века. «Правила» предписывали драться на голых кулаках, не предусматривали разделения на раунды, не регламентировали продолжительность боя, разрешали (на самом деле нет, но судьи на это закрывали глаза) подсечки, удары головой и локтями, а между раундами разрешалось спасительно попивать алкоголь.

Разумеется, такой весьма условный свод не был непреложным: обычно за несколько минут до начала поединка бойцы в присутствии судей договаривались о правилах. Можно сказать, что каждый бой в те времена был одновременно уникальным событием и абсолютно кошмарной бойней, нередко кончающейся непоправимым уроном здоровью и даже смертью.

Позже были приняты намного более строгие и формальные правила маркиза Куинсберри. Этот обедневший аристократ всем сердцем любил драться и разработал свой свод для проведения поединков в его собственном спортивном клубе. Он прижился и продвинулся, став вплоть до 1920 года самым популярным регламентом по проведению поединков. Именно благодаря маркизу Куинсберри появились 3-минутные раунды и минутные перерывы между ними, были строго запрещены подсечки и удары чем-то кроме кулаков, а также появилось правило 10 секунд при отсчете нокдауна. Именно по этим правилам и прошел если не самый эпический, то уж точно самый изнурительный и долгий бой в истории спорта: Энди Боуэна и Джека Берка.

Энди Боуэн родился 3 мая 1867 года в Луизиане. В 1887 году в возрасте 20 лет он начал выступать как боксер и уже к 1890 году завладел чемпионским титулом Олимпийского клуба Нового Орлеана. К самому длинному бою в истории он подошел со счетчиком 12 побед, 0 поражений и 2 ничьих (по другой версии к тому моменту рекорд был скромнее – 14-3-3). Неплохо для времен, когда из ринга проигравшие (да и победители) обычно не выходили на своих ногах! Совершенно не удивительно, что бившийся и побеждавший в Новом Орлеане парень был любимцем местных жителей. На главный бой в карьере Энди выходил в статусе претендента на титул чемпиона южных штатов в легком весе, который оставил так и непобежденный предыдущий чемпион Джек Маколифф.

Соперником Боуэна должен был стать ученик Джека Берка, который в последний момент выбыл из поединка. Именно в этот момент учитель занял место ученика. Берк родился 1 января 1869 года в Чикаго. Несмотря на статус тренера, Джек был младше и намного менее опытным бойцом, чем Энди: на момент боя рекорд Берка составлял 6 побед при 1 поражении и 2 ничьих (по другой информации – 5-3-3).

Сумасшедшая ночка в Новом Орлеане стала уникальным событием и вряд ли когда-либо повторится. И слава богу

Берк и Боуэн встретились в ринге 6 апреля 1893 года в Новом Орлеане. Бой начался в 21:00 и продлился 110 раундов. Последний отрезок закончился в 4:19, а уже минуту спустя, в 4:20 – единственный оставшийся судья Джон Даффи зафиксировал ничью. Почему последний судья? Потому что за 7 часов 19 минут поединка с трибун начали уходить не только зрители (а некоторые ложились спать прямо здесь же на лавках), но и судьи, которые устали наблюдать этот поистине бесконечный бой. Всего посмотреть поединок пришло около 9 000 человек, цена билета, согласно афишам, составляла 25 центов, что в пересчете на современные деньги эквивалентно примерно 10 долларам. На кону стояло 2 500 тысячи долларов, что на сегодняшние деньги составляет порядка 95 000.

110 раундов – это абсолютное безумие. Для сравнения, великая трилогия Гатти – Уорд уместилась бы четыре раза в поединок Берка и Боуэна. Чтобы этот бой стал возможен, сложилось сразу множество переменных. Во-первых, оба бойца бились в легкой весовой. Это позволило им не только меньше уставать, не перетаскивая на себе по рингу десятки килограммов мышц, но и уменьшило шансы на нокаут. Во-вторых, оба спортсмена регулярно бегали марафонские дистанции и, будучи не слишком техничными, делали ставку на выносливость. Оба были известны победами в поздних раундах, когда противник уставал настолько, что был готов упасть от пощечины. Такая подготовка сделала их привычными к многочасовой физической активности. В-третьих, оба бойца были молоды: Джеку было 24, а Энди 26. Это тоже повлияло на умение впитывать урон и распределять силы. То есть бой скорее всего стал убыточным для организаторов.

Перед боем Боуэн считался безоговорочным фаворитом: опыт, физические кондиции и новоорлеанская публика были на его стороне. Однако первые 25 раундов чистозабрал именно Берк. К 25 раунду Джек имел переломы обеих рук и это дало возможность Энди вернуться. Фаворит собрался и даже отправил соперника на настил. Но это было только начало.

Поединок шел, бойцы показывали величественную стойкость, а вот зрители не особенно. Уже к 50 раунду примерно половина из 9 000 зрителей разошлась по домам, а часть оставшихся спала, не сходя с места. Они не догадывались, что пропускают уникальное зрелище. В перерыве после 108 раунда единственный оставшийся судья Джон Даффи сообщил бойцам, что им необходимо закончить бой до конца 110 раунда или будет объявлена ничья. Так и вышло, притом по свидетельствам очевидцев на 111 боксеры не смогли бы выйти даже без остановки: оба к концу минутного перерыва даже не поднимались с земли в своих углах. Выигрыш в 2 500 долларов был разделен между бойцами пополам.

Ни один из боксеров не уступил противнику и заплатил за это великую цену. Полученный урон был настолько колоссален, что сказался на всей дальнейшей жизни бойцов. За время поединка они потеряли почти по 5 килограммов веса. Берку досталось сильнее, чем его противнику: после боя он был госпитализирован со множественными переломами рук, а встал с постели лишь через 6 недель. Вылечившись, продолжать карьеру боец просто не смог. Джек Берк скончался 25 октября 1913 года в возрасте 44 лет. Последние годы жизни он страдал от потери памяти и хронических травм запястных суставов.

История Боуэна вышла еще трагичнее: в бою он получил серьезное сотрясение мозга, которое в те времена фактически не умели лечить. Это не помешало выйти ему на свой следующий поединок уже через месяц и провести еще несколько боев. Один из них он провел против Джека Эверхардта, который сдался в 85 раунде. В последнем бою Боуэн встретился с Кидом Лавиным. Поединок прошел примерно через год после боя с Берком и закончился трагедией. Лавин в 18 раунде сбил с ног Энди, который ударился головой о деревянный настил ринга и получил очередную черепно-мозговую травму. Энди Боуэн скончался в 7:00 утра следующего дня, не приходя в сознание. Ему было 27 лет.

Фото: en.wikipedia.org