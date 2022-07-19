Хотите писать про бокс и различаете стили Тайсона и Флойда? Sports.ru ищет автора!

Ждем новых героев.

Братья Джейк и Логан Пол вовсю реанимируют бокс, Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик за 13 лет наконец-то договорились о поединке, а в течение года у нас вообще могут появиться два абсолютных чемпиона: если сразятся Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, а Тим Цзю перебоксирует Джермелла Чарло.

Событий в боксе все больше и больше, поэтому мы ищем человека, который поможет все это охватить, становясь новой звездой Sports.ru!

Помните, сколько PPV продал бой Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо? Знаете, в чем разница между пик-а-бу и шолдер-ролл? Ориентируетесь не только в вечерах бокса от Эдди Хирна и Боба Арума, но и знаете, что происходит на ютуб-площадках? Супер!

От вас мы ждем творческого подхода, складных слов и безграничную любовь к боксу. От нас – поддержка, актуальные темы и развитие вас как автора.

Сделайте классный текст на одну из тем (ниже) и присылайте его на почту safonov@sports.ru. В любом удобном виде – ссылкой на пост в блоге или документом.

Картинки, схемы, видео и любая другая визуализация только приветствуются.

Темы на выбор:

1) Стилистическое сравнение Бивола и Бетербиева: у кого больше шансов стать абсолютным чемпионом?

2) Соперник Тима Цзю за все пояса – Джермелл Чарло. Что о нем нужно знать?

3) Райан Гарсия – реальный феномен или инстаграм-боец?

4) Другая ваша идея: пишите, обязательно обсудим!

Ждем ваши тексты на почту safonov@sports.ru, удачи!

Фото: Gettyimages.ru/Chris Hyde