Из-за санкций у клубов КХЛ проблемы с экипировкой: производители уменьшают поставки в Россию

Но пока все не так плохо.

Пару недель назад на Metaratings появилась новость, что в нынешних условиях изоляции у российских клубов уже возникают проблемы с заказом экипировки. В частности, шлемы поставляются только в двух цветах (черный и белый), клюшки можно заказать только обычных моделей, притом что большинство хоккеистов играют индивидуальными, коньки есть только в базовых вариациях, а две компании – CCM и Bauer – отказались поставлять свою продукцию в Россию (в итоге это не совсем так). В целом, вырисовывается не очень радужная картина.

Для рядовых клубных сотрудников вроде менеджеров по закупкам, администраторов, менеджеров по экипировке летнее межсезонье – не менее загруженная часть года, чем собственно сезон. Для понимания ситуации: в основном принято так, что в конце каждого сезона игроки отдают заказ на экипировку ответственным за это сотрудникам. Если хоккеист летом меняет команду, то после подписания контракта с ним связывается сотрудник нового клуба, который уточняет все детали: сколько клюшек уже есть на новый сезон, что из формы необходимо заказать, какие модели предпочтительны и так далее.

Соответственно, люди в клубах к началу сборов должны закупить все, что необходимо. Если вдруг что-то не успевают привезти, то обязательно должна быть как минимум какая-то временная альтернатива – либо ее предлагает клуб, либо игрок первое время работает в своей амуниции. Правда, здесь еще все зависит от статуса клуба, в топовых такое представить сложнее, да и они обычно быстрее решают такие вопросы в силу того, что готовы оперативно оплатить любой счет и тем самым ускорить доставку.

Но нынешним летом все пошло наперекосяк, и проблем здесь две – это санкции и логистика. Вернее, одна вытекает из другой. Санкции затрагивают любой товар стоимостью больше 300 евро. Например, одна клюшка стоит дешевле, но если говорить о большом количестве, то уже могут возникнуть трудности с их ввозом в Россию. Стоимость коньков, особенно сделанных по спецзаказу, уже выше, поэтому с ними ситуация сложнее. По логистике многое и так понятно. Ковид какие-то цепочки поставок прилично прибил, только все начало оживать – и тут санкции.

Мы обратились к девяти клубам КХЛ с целью узнать, как на самом деле обстоят дела с поставками экипировки и с чем наибольшие трудности. Три ответили на наши вопросы – «Авангард», «Салават Юлаев» и «Трактор». Шесть других – в их числе «Автомобилист», «Амур», минское и московское «Динамо», «Сибирь» «Торпедо» – либо отказались от комментариев, либо до сих пор молчат. Впрочем, тема деликатная, у каждого свои каналы поставки, которые порой построены на личных связях, и не все хотят рассказывать о них публично. Поэтому к отказам относимся с пониманием. Но и по ответам трех команд мы получили достаточно ясную картину о происходящем. Обращались мы и ко всем основным производителям экипировки, но и они от комментариев отказались.

Логистика

Эта проблема касается почти всех клубов. В «Авангарде», правда, признались, что их поставщики вопрос с логистикой закрыли, плюс у омичей хватало остатков экипировки с прошлого сезона.

«Клуб пользуется своими прошлогодними запасами, кроме того, новая мягкая экипировка (нагрудники, трусы, налокотники – Sports.ru) уже пришла. Остальная заказана в Европе и еще придет. Пришлось ужаться по моделям, разумеется, ценник тоже поднялся. И только «регулярка» (базовые модели – Sports.ru), зато в полном объеме. Логистику поставщики взяли на себя», – рассказал Антон Тишкин, руководитель спортивного склада «Авангарда».

Остальные в числе главных проблем как раз называют логистику. «Есть трудности с логистикой и локацией по доставке необходимой продукции. Но, думаю, не мы одни с этим барьером столкнулись», – сказал представитель «Салавата Юлаева».

У «Трактора» такая же ситуация: «Есть проблемы, но думали, что ситуация будет хуже. Немного увеличивается срок поставки в связи с вопросами логистики».

Когда весной впервые заговорили о новой реальности в обеспечении экипировкой, пошли слухи, что некоторые клубы будут решать вопросы с обходом санкций через другие страны – Китай или Казахстан. Но на практике все иначе.

«Через Китай мы даже не рассматривали варианты, поскольку там большая проблема с логистикой из-за ковида, – говорит Антон Тишкин. – По поставкам там все расписано до конца 2024 года. Через Казахстан заказывать тоже рискованно, мы не стали так делать».

Отказ от поставок в Россию

Крупные бренды и ритейлеры уходят с российского рынка еще с весны, этот процесс продолжается и сейчас. В ситуации с хоккейной экипировкой все немного иначе, причем информацию от клубов мы получили разную.

«На сегодняшний день только фирма Bauer приостановила поставки в Россию без конкретизации каких-либо сроков, – рассказали нам в челябинском клубе. – Можно сказать, что эта компания – один из основных поставщиков экипировки. CCM, True и другие обещают все привезти в полном объеме».

В Омске проблему с Bauer подтвердили. «Bauer отказался, хотя официально об этом не заявлял. Мы просили от них официальное письмо, они не прислали, – говорит Антон Тишкин. – У Warrior есть технические проблемы с поставкой, прорабатываются варианты работы с ними. С ССМ мы не стали рисковать из-за сроков поставки в Россию – до 150 дней. Хоккеисты могут заказывать сами, клуб компенсирует, если заказ приедет. Очень выручает True – они за то, чтобы хоккей продолжался. Sherwood тоже беспроблемный – у одного нашего игрока эти клюшки уже приехали».

«Салават» дает немного другие данные по Bauer, хотя с этой компанией в любом случае все не так просто. Речь не идет о полном уходе с рынка, но Bauer не готов делать клюшки, коньки или перчатки по спецзаказу. И это проблема. Можно открыть фотогалерею любого матча КХЛ и увидеть, сколько хоккеистов используют амуницию этой фирмы.

«Никто не отказался в полном объеме, нам все хотят доставлять. Но есть трудности с логистикой, как я уже сказал. И небольшие проблемы с одной компанией. Все остальные стараются доставлять все в полном объеме. Но все зависит от сроков», – уточнили в уфимском клубе.

Спецзаказ

Тема с индивидуальными заказами для игроков – еще одна головная боль клубных сотрудников в нынешних условиях. Это важно для хоккеистов, потому что на первый план выходит банальный вопрос удобства и привычки к конкретным моделям перчаток, клюшек и коньков, которые были сделаны специально под них. При нынешнем ассортименте и индивидуальном подходе производителей надо откатиться к базовым моделям, но они могут подойти не всем.

Это определенно бьет по комфорту и, может быть, даже скажется на уровне игры. При этом вы часто могли видеть, что у игроков на клюшках, перчатках или коньках указаны их фамилии или инициалы. По нашим данным, некоторые компании сейчас стараются не светить свою работу на российском рынке, поэтому намеренно указывают «левые» фамилии и доставляют продукцию в Россию по «серым» схемам.

В «Авангарде» сложности с индивидуальными заказами подтверждают и рассказывают, как выходить из этой ситуации. Но альтернативные решения есть не всегда – например, с коньками все действительно сложно.

«Коньки спецзаказные сейчас сделать невозможно, – объясняет Тишкин. – С клюшками проще: условный Гюнтер из немецкой лиги любит играть таким же загибом, как Иван Телегин, поэтому можно заказать клюшки на Гюнтера. С коньками так не получится. Хотя есть вариант сделать по слепкам ног. С перчатками тоже непросто. Некоторым игрокам, например, Алексею Береглазову, у которого длинные пальцы, просто необходим спецзаказ. Однако перчатки можно перешить: взять новую «регулярку», старые перчатки – и переделать».

Проблемы легионеров

Казалось бы, иностранцам сейчас должно быть проще. Заказываешь в Европе/Северной Америке экипировку под себя, приезжаешь на сборы, привозишь чеки, клуб возмещает расходы. Но теперь и у них могут возникнуть трудности. Нам известно, что нескольким легионерам отказали в производстве спецзаказных моделей, когда узнавали, что они будут выступать в КХЛ. Правда, эта проблема решается при заказе через третьих лиц.

Другие клубы и их игроки с подобным не сталкивались. «Легионеры могут привезти с собой экипировку, проблем с этим никаких нет, как и не было никогда, – отметил представитель «Трактора». – Это нормальная практика, когда хоккеист приезжает со своей формой, клуб потом с ним уже решает вопросы компенсации».

То же самое и в «Авангарде»: «Да, с легионерами это обговаривалось. Клуб все компенсирует. Поэтому Ярош, например, приехал сразу с 24 клюшками – теперь он «упакован» на полгода вперед».

Клюшки

У большинства игроков они тоже индивидуальные. Стандартными играет, в основном, молодежь. Либо, если клуб с очень ограниченным бюджетом, то и там какой-то процент игроков пользуется базовыми моделями.

«Мы держимся на остатках того сезона, есть небольшие трудности со специальными заказами», – отметили в «Салавате Юлаеве».

В «Авангарде» приводят конкретные примеры. «Трудно с высокими игроками – Береглазов, Сведберг. У последнего особый спецзаказ – жесткость, как у Ковальчука, и высота», – объясняет Тишкин.

А в Челябинске снова отметили, что Bauer от российских клиентов пока отказался: «CCM, True, «Заряд» изготавливают спецзаказные [модели] наравне со стандартными. По крайней мере, обещают все вовремя. Оснований им не верить у нас нет. Bauer ни стандартные, ни спецзаказные клюшки не поставляет на данный момент. Если у ребят есть возможность, они сами где-то по своим знакомым заказывают, по остаткам в магазинах собирают и уже приходят с экипировкой. Они все профессионалы, знают, что им нужно».

Импортозамещение

Проблему с клюшками на рынке КХЛ в какой-то степени может решить фирма капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова – «Заряд». Причем один из ее совладельцев – генеральный директор «Трактора» Иван Савин. Неудивительно, что челябинский клуб в текущей ситуации стал брать больше клюшек у «Заряда». «В связи с приостановкой поставок Bauer, мы увеличили объем заказа на заводе «Заряд» для команд системы», – рассказали в «Тракторе».

В «Авангарде» видят в этом хорошую альтернативу в условиях отказа или сокращения объемов работы на российском рынке компании Bauer. «Интерес есть, игрокам предлагалось взять на тест несколько клюшек. «Заряду» мы предлагали минимальными партиями, по три штуки на человека, поставлять клюшки в команду. Пока все в процессе переговоров», – поделился подробностями Антон Тишкин.

Шлемы есть, здесь порядок

В той самой новости, которая упоминается в начале текста, утверждается, что шлемы будут только двух цветов – черного и белого. Нужны другие – пожалуйста, красьте, но это уже лишние расходы, которых у клубов и так добавилось. Но по факту это чуть ли не единственный предмет экипировки, с которым все нормально.

В «Тракторе» сказали, что не в курсе такой проблемы. Руководитель спортивного склада «Авангарда» заявил, что эта информация не соответствует действительности. «Это неправда, в розничных магазинах России очень много самых разных шлемов, – сказал Тишкин. – Плюс можно заказать в Европе, но это уже сложнее». В Уфе подчеркнули, что и здесь если и будут трудности, то только у тех, кому нужен какой-то специальный цвет. «У нас стандартные цвета: синий, черный, белый. Могут возникнуть проблемы только у тех, кто делает спецзаказ на особенные, нестандартные цвета», – отметил сотрудник «Салавата Юлаева».

Пока напрашивается простой вывод: клубы не без сложностей, но смогли приспособиться к проблемам с поставками экипировки. Да, пока ситуация упрощается тем, что у многих еще сохранились остатки с прошлого сезона. Но интересно, как ситуация будет развиваться дальше, если санкции не снимут (а это на ближайшие годы кажется вполне очевидным). Наверное, какие-то выходы найдутся, но это ляжет дополнительным финансовым грузом на клубы. По крайней мере, в ближайшем будущем мы можем быть уверены: из-за отсутствия экипировки КХЛ не закроется.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев, Владимир Федоренко, Алексей Даничев, Алексей Куденко, Максим Богодвид, Виталий Белоусов