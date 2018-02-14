Что будет в КХЛ после Олимпиады?
К Олимпийскому золоту мы шли 26 лет! И, наконец, мы его взяли.
Последний олимпийский цикл , лига была стратегически сконфигурирована под Олимпиаду. Опорные клубы страны: СКА и ЦСКА, возвращение игроков из НХЛ и непомерно завышенные на них контракты. Все это доказывало о целях лиги и ФХР.
Но вот Олимпийские игры подошли к своему логическому концу , наша сборная все таки добилась успеха. И вот здесь возникает вопрос. Что будет дальше? Будет ли это основной тенденцией развития лиги или же курс измениться!
Почему прежняя схема хороша и ее нужно оставить?!
Да, здесь есть определенные плюсы:
-базовые клубы дают большие возможности сыгранности игроков. И это факт, потому как невозможно идеально понимать партнеров, не тренируясь и не играя бок о бок вместе.
- возможности. А прежде всего финансовые , где будет все для вас, лишь бы играл. Начиная со всевозможного оборудования и заканчивая персоналом команды.
- если у кого из игроков психологии победителей еще не было, то она несомненно появиться с беспроигрышными сериями СКА - 20.
Ну и пожалуй на этом и конец всех положительных сторон.
Почему от прежней системы нужно избавляться после окончания этого сезона и забыть ее как страшный сон!
- зрелищность.
- конкурентоспособность команд.
Если честно , то всех болельщиков насточертело видеть победы одних и тех же команд! Я думаю, что после летних трансферов всем стало понятно, кто будет бороться за кубок, а кто будет просто играть свою роль, "спарринг-партнера". А лучше сказать роль-мальчиков для битья! Да вы просто посмотрите на турнирную таблицу и скажите, где эта здоровая конкуренция лиги!
89 очков между СКА и Динамо Рига. В той же НХЛ плотность команд очевидно выше, за исключением безнадежной Аризоны и отстающего Ванкувера. Все команды, того же аналогичного запада, ведут борьбу за плей-офф!
- неоправданно завышенные контракты. 100-150 млн. руб. в год платят молодым, перспективным игрокам у которых не получилось в НХЛ с зп. в 0.8-1.5 млн. долл. Очевидная тенденция завышенных контрактов, которая явно не способствует здравому смыслу. В последствии чего мы видим игроков в дорогих барах, спивающихся от алкоголя и разъезжая на дорогих авто с мыслями в голове - жизнь удалась, к чему стремиться! От этого и спортивный регресс.
- слишком уж длинная скамейка запасных. Из-за которой, некоторые игроки вынуждены оставаться в запасе и не дополучать игровую практику. Где в тех же клубах, из которых их выкупили, они были и играли на лидирующих позициях.
И самое главное на мой взгляд:
- притупление чувства победы. Ведь с кем тут играть , когда ты выигрываешь по 15-20 матчей подряд. Авось, шапками в следующий раз закидаем!
Склоняюсь к тому, что именно это ждет игроков, а не приобретение психологии-победителя!
На мой взгляд минусы напрочь перекрывают будущее лиги и нужно, что то с этим делать.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.