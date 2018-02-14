Что будет в КХЛ после Олимпиады?

К Олимпийскому золоту мы шли 26 лет! И, наконец, мы его взяли.

Последний олимпийский цикл , лига была стратегически сконфигурирована под Олимпиаду. Опорные клубы страны: СКА и ЦСКА, возвращение игроков из НХЛ и непомерно завышенные на них контракты. Все это доказывало о целях лиги и ФХР.

Но вот Олимпийские игры подошли к своему логическому концу , наша сборная все таки добилась успеха. И вот здесь возникает вопрос. Что будет дальше? Будет ли это основной тенденцией развития лиги или же курс измениться!

Почему прежняя схема хороша и ее нужно оставить?!

Да, здесь есть определенные плюсы:

-базовые клубы дают большие возможности сыгранности игроков. И это факт, потому как невозможно идеально понимать партнеров, не тренируясь и не играя бок о бок вместе.

- возможности. А прежде всего финансовые , где будет все для вас, лишь бы играл. Начиная со всевозможного оборудования и заканчивая персоналом команды.

- если у кого из игроков психологии победителей еще не было, то она несомненно появиться с беспроигрышными сериями СКА - 20.

Ну и пожалуй на этом и конец всех положительных сторон.

Почему от прежней системы нужно избавляться после окончания этого сезона и забыть ее как страшный сон!

- зрелищность.

- конкурентоспособность команд.

Если честно , то всех болельщиков насточертело видеть победы одних и тех же команд! Я думаю, что после летних трансферов всем стало понятно, кто будет бороться за кубок, а кто будет просто играть свою роль, "спарринг-партнера". А лучше сказать роль-мальчиков для битья! Да вы просто посмотрите на турнирную таблицу и скажите, где эта здоровая конкуренция лиги!

89 очков между СКА и Динамо Рига. В той же НХЛ плотность команд очевидно выше, за исключением безнадежной Аризоны и отстающего Ванкувера. Все команды, того же аналогичного запада, ведут борьбу за плей-офф!

- неоправданно завышенные контракты. 100-150 млн. руб. в год платят молодым, перспективным игрокам у которых не получилось в НХЛ с зп. в 0.8-1.5 млн. долл. Очевидная тенденция завышенных контрактов, которая явно не способствует здравому смыслу. В последствии чего мы видим игроков в дорогих барах, спивающихся от алкоголя и разъезжая на дорогих авто с мыслями в голове - жизнь удалась, к чему стремиться! От этого и спортивный регресс.

- слишком уж длинная скамейка запасных. Из-за которой, некоторые игроки вынуждены оставаться в запасе и не дополучать игровую практику. Где в тех же клубах, из которых их выкупили, они были и играли на лидирующих позициях.

И самое главное на мой взгляд:

- притупление чувства победы. Ведь с кем тут играть , когда ты выигрываешь по 15-20 матчей подряд. Авось, шапками в следующий раз закидаем!

Склоняюсь к тому, что именно это ждет игроков, а не приобретение психологии-победителя!

На мой взгляд минусы напрочь перекрывают будущее лиги и нужно, что то с этим делать.