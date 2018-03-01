Сибирь - Трактор | КХЛ | Прогноз на матч
Ставка от прогнозиста PavelSt:
15:30 (мск) Сибирь - Трактор | Тотал шайб меньше 4.5
Коэффициент: 1.85
Описание:
"Я думаю, что матч между Сибирью и Трактором получится не очень результативным. Дело в том, что сами по себе команды играют в больше оборонительный хоккей. И здесь еще последний матч в регулярном сезоне и та же Сибирь еще не гарантировала себе место в зоне плей офф. У Трактора также есть еще свои локальные цели и поэтому я считаю команды будут играть с мыслью лишь бы не пропустить. Я ожидаю достаточно скучный, не особо интересный матч. Шайб будет мало".
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Источник: Прогнозы на спорт Prognoznado.ru
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