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    Блог Prognoznado.ru - Ставки дня

    Дельбонис - Гарсия-Лопес | ATP Сан-Паулу | Прогноз на матч

    Теги Ставки на теннис ATP ставки на спорт

    Ставка от прогнозиста sport-tips:

    20:00 (мск) Дельбонис - Гарсия-Лопес Дельбонис (победа)

    Коэффициент1.63

    Описание: 

    "Федерико Дельбонис в последнее время играет на очень приличном уровне. В стартовой игре на турнире он уверенно переиграл Карбальс-Баэну 6:4 6:4. Я частично смотрел этот матч и мне понравилось как играл аргентинец. Особенно он был очень хорош в геймах на подаче. Думаю сегодня на приеме Гарсии-Лопесу будет непросто. 

    Сам Гарсия-Лопес свой первый матч на турнире провел с Геральдом Мельцером и обыграл его в непростом трехсетовом матче. Гарсия был не очень стабилен, в его игре был спад. 

    В целом Дельбонис сейчас смотрится более убедительно. Ставлю на победу аргентинца". 

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    Источник: Прогнозы на спорт Prognoznado.ru

    Автор
    • PavelSt

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