Дельбонис - Гарсия-Лопес | ATP Сан-Паулу | Прогноз на матч

Ставка от прогнозиста sport-tips :

20:00 (мск) Дельбонис - Гарсия-Лопес | Дельбонис (победа)

Коэффициент : 1.63

Описание :

"Федерико Дельбонис в последнее время играет на очень приличном уровне. В стартовой игре на турнире он уверенно переиграл Карбальс-Баэну 6:4 6:4. Я частично смотрел этот матч и мне понравилось как играл аргентинец. Особенно он был очень хорош в геймах на подаче. Думаю сегодня на приеме Гарсии-Лопесу будет непросто.

Сам Гарсия-Лопес свой первый матч на турнире провел с Геральдом Мельцером и обыграл его в непростом трехсетовом матче. Гарсия был не очень стабилен, в его игре был спад.

В целом Дельбонис сейчас смотрится более убедительно. Ставлю на победу аргентинца".

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