Атлетико Мадрид - Леганес | La Liga | Прогноз на матч

Ставка от прогнозиста 369728 :

23:30 (мск) Атлетико Мадрид - Леганес | Чорич (победа)

Коэффициент : 1.65

Описание :

"Атлетико в скором играть с барселоной,оочень важная игра.с леганесом атлетико попытаеться выйграть малой кровью,как они часто и выигрывают,я имею ввиду по голам,один ноль,два ноль или в редких случаях два один,что к моей ставке тоже подходит))) плюс скорее всего будут варировать составом,и контролировать ход игры,забьют один два мяча, и уйдут в оборону катать мяч,что у них хорошо и получаеться.а леганес и так не забивная команда".

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