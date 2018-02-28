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    Блог Prognoznado.ru - Ставки дня

    Атлетико Мадрид - Леганес | La Liga | Прогноз на матч

    Теги примера Испания Ставки на футбол ставки на спорт

    Ставка от прогнозиста 369728:

    23:30 (мск) Атлетико Мадрид - Леганес | Чорич (победа)

    Коэффициент1.65

    Описание

    "Атлетико в скором играть с барселоной,оочень важная игра.с леганесом атлетико попытаеться выйграть малой кровью,как они часто и выигрывают,я имею ввиду по голам,один ноль,два ноль или в редких случаях два один,что к моей ставке тоже подходит))) плюс скорее всего будут варировать составом,и контролировать ход игры,забьют один два мяча, и уйдут в оборону катать мяч,что у них хорошо и получаеться.а леганес и так не забивная команда". 

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    Источник: Прогнозы на спорт Prognoznado.ru

    Автор
    • PavelSt

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