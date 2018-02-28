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    Блог Prognoznado.ru - Ставки дня

    Бенуа Пэр - Борна Чорич | ATP Dubai | Прогноз на матч от профи!

    Теги ставки на спорт ATP Ставки на теннис

    Ставка от прогнозиста Lindorm:

    13:00 (мск) Пэр - Чорич | Чорич (победа)

    Коэффициент1.66

    Описание

    "Борна Чорич в прошлом матче переиграл Ришара Гаске в двух сетах 6:3 6:4. Я думаю это победа о многом говорит, все-таки Гаске очень сильный теннисист. Так что я считаю, что Чорич сейчас очень хорошо готов к турниру. 

    Что касается Бенуа Пэра, то свой стартовый матч на турнире он провел я японцем Нишиокой. Француз выиграл, но выиграл в борьбе, в трех сетах. В целом игра француза оставляет желать лучшего. Если Нишиоку он обыграл на этом уровне, то с Чоричем ему нужно прибавить. Но вряд ли это удастся сделать французу. Я считаю, что Чорич уверенно сегодня выиграет". 

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    Источник: Прогнозы на спорт Prognoznado.ru

    Автор
    • PavelSt

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