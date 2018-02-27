Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз | NHL | Прогноз на матч
Ставка от прогнозиста hockey-Ice:
06:30 (мск) Сан-Хосе - Эдмонтон | Сан-Хосе Шаркс (победа)
Коэффициент: 2.11
Описание:
"После трех поражений подряд Сан Хосе я считаю уже должны выиграть. Команда очень неплохая, показывают солидный хоккей. Пора им прибавлять. Эдмонтон наоборот, будучи явным аутсайдером лиги, выигрывает уже на протяжении трех матчей к ряду. И это значит, что им пора проигрывать - негоже аутсайдерам выигрывать 4 матча к ряду)). Ну это все конечно шутки, но в целом Сан Хосе конечно сильнее и на своем льду они должны одержать победу у не очень сильной команды".
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Источник: Прогнозы на спорт Prognoznado.ru
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