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    Блог Prognoznado.ru - Ставки дня

    Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз | NHL | Прогноз на матч

    Теги ставки на спорт Ставки на хоккей НХЛ

    Ставка от прогнозиста hockey-Ice:

    06:30 (мск) Сан-Хосе - Эдмонтон | Сан-Хосе Шаркс (победа)

    Коэффициент2.11

    Описание: 

    "После трех поражений подряд Сан Хосе я считаю уже должны выиграть. Команда очень неплохая, показывают солидный хоккей. Пора им прибавлять. Эдмонтон наоборот, будучи явным аутсайдером лиги, выигрывает уже на протяжении трех матчей к ряду. И это значит, что им пора проигрывать - негоже аутсайдерам выигрывать 4 матча к ряду)). Ну это все конечно шутки, но в целом Сан Хосе конечно сильнее и на своем льду они должны одержать победу у не очень сильной команды". 

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    Источник: Прогнозы на спорт Prognoznado.ru

    Автор
    • PavelSt

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