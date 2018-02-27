Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси Девилз | NHL | Прогноз на матч

Ставка от прогнозиста hockey-Ice :

03:00 (мск) Питтсбург - Нью-Джерси | Победа с учетом форы Питтсбург (-1)

Коэффициент : 1.96

Описание :

"Питтсбург во второй половине сезона играет очень круто. Они очень много выигрывают, при этом очень много забивают. В обороне конечно "пингвины" все еще слабовато смотрятся, но этот момент все же компенсирует мощная атакующая линия.

В матче с Ню-Джерси я думаю у Питтсбурга не будет проблем. Все-таки сейчас разница в уровне игры между командами достаточно большая и тем более на выезде "дьяволы" вряд ли сумеют навязать борьбу.

Потерь в составе хозяев льда нет, так что все должно быть в порядке. Кстати команды соседствуют в турнирной таблице и поэтому Питтсбург я думаю будет вдвойне мотивирован. Все-таки прямой конкурент".

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