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    Блог Prognoznado.ru - Ставки дня

    Питтсбург Пингвинз - Нью-Джерси Девилз | NHL | Прогноз на матч

    Теги Ставки на хоккей ставки на спорт НХЛ

    Ставка от прогнозиста hockey-Ice:

    03:00 (мск) Питтсбург - Нью-Джерси | Победа с учетом форы Питтсбург (-1)

    Коэффициент1.96

    Описание: 

    "Питтсбург во второй половине сезона играет очень круто. Они очень много выигрывают, при этом очень много забивают. В обороне конечно "пингвины" все еще слабовато смотрятся, но этот момент все же компенсирует мощная атакующая линия. 

    В матче с Ню-Джерси я думаю у Питтсбурга не будет проблем. Все-таки сейчас разница в уровне игры между командами достаточно большая и тем более на выезде "дьяволы" вряд ли сумеют навязать борьбу.

    Потерь в составе хозяев льда нет, так что все должно быть в порядке. Кстати команды соседствуют в турнирной таблице и поэтому Питтсбург я думаю будет вдвойне мотивирован. Все-таки прямой конкурент". 

    Смотрите также другие ставки на матчи НХЛ:

    Прогноз на матч Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз | 2.06;

    Прогноз на матч Флорида Пантерз - Торонто Мэйпл Лифс | 2.04. 

    Источник: Прогнозы на спорт Prognoznado.ru

    Автор
    • PavelSt

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